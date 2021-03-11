Отправлено: - 12:56

elektron:

только те походу неправильно поняли, что деньги в медицину должны идти, они их себе в ЗП решили распределить и на расходы по содержанию фонда.

Цитата:Они как раз правильно все поняли, и с деньгами поступили согласно своему плану)))