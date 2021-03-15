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≡ «Есть кому позвонить?» - На процессе по обвинению полицейских в коррупции дал показания взяткодатель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41132
«Есть кому позвонить?» - На процессе по обвинению полицейских в коррупции дал показания взяткодатель
Отправлено: 15.03.21 - 12:35
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Согласно материалам дела, взятку сотрудники батальона патрульной полиции получили от снабженца частной фирмы Султана ДАУТОВА, которого они остановили по ул. Каирбекова 6 сентября 2020 года. Сегодняшнее заседание началось с показаний Даутова.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4546
Re: «Есть кому позвонить?» - На процессе по обвинению...
Отправлено: 15.03.21 - 12:35
#1
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Меня регулярно один жирный гайшник останавливал, документы всё рассматривал, однажды только выехал и дочка застегнулась только на трассе, тот увидел и стал угрожать. Я ответил, что только отъехал от дома и наверное поеду финпол писать заявку. Перепуганный постовой сразу отдал документы
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