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≡ Снег чистят - тополя губят
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41129
Снег чистят - тополя губят
Отправлено: 13.03.21 - 17:46
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При очистке улицы Бородина в Костанае от снега сломали саженцы тополей. Фотографии присылают "НГ" наши подписчики.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7307
Re: Снег чистят - тополя губят
Отправлено: 13.03.21 - 17:46
#1
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А потом удивляемся... по отчетам тысячи каждый год высаживают... а город-сад всё никак не получается... То, что не высохло, то зимой сгребут! Это в духе коммунальщиков. Нет у них в крови заботы и желаний озеленить город. Это же перпетуум мобиле по освоению бабла на ежегодном высаживании. Да и когда тебя за одном место хватают начальство, жители и чиновники за утопающий в снегах город, то думать о каких-то прутиках некогда, надо быстро сгрести и вывезти!
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Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
967
Снег чистят - тополя губят
Отправлено: 14.03.21 - 23:37
#2
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При реконструкции отрезка улицы Победы высаживали берёзы и пирамидальные тополя, выжило очень мало. По новой озеленять не стали, и на пустующее место перед своим домом года 4 назад я посадил мелколистный вяз, он же карагач, пересадив его со своего огорода. Прижился, сейчас уже метров 5 высотой. Прошлой весной рядом посадил второй, около 2 метров высотой, всё лето поливал, ухаживал, прижился отлично. А недавно увидел в окно, что трактор чистит тротуар, сгребая снег на газон. Побежал к своему саженцу, и как оказалось, не зря. Наездник трактора (водителем его назвать нельзя) тупо толкал огромную кучу снега на саженец, наклонив его на 45 градусов и чудом не сломав. При этом рядом было навалом свободного места, куда можно сдвинуть снег. Я бегом к кабине, говорю, "ты дерево видишь?". На что наездник, глядя мне в глаза, отвечает "я не вижу". Это не прутик, это уже приличное раскидистое 2-метровое дерево, которое я вижу со 150 метров. От кабины трактора до кроны дерева было меньше 2 метров. У трактористов подрядных организаций проблемы со зрением? Хотя это риторический вопрос, он абсолютно всё видел, ему просто пох... На дерево, на меня, и на всё остальное тоже. Ну а летом другая напасть - газонокосильщики. Несмотря на то, что леска триммера мягкая, кору молодых саженцев она повреждает на ура. Но если с этим ещё можно бороться, вбив в землю вокруг ствола несколько невысоких колышков, то против тракторов не сделаешь ничего, только если повезёт заметить момент уборки снега и встать грудью перед деревом.

[Исправлено: Undead, 14.03.2021 - 23:43]
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