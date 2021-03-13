Снег чистят - тополя губят
Отправлено: 14.03.21 - 23:37
При реконструкции отрезка улицы Победы высаживали берёзы и пирамидальные тополя, выжило очень мало. По новой озеленять не стали, и на пустующее место перед своим домом года 4 назад я посадил мелколистный вяз, он же карагач, пересадив его со своего огорода. Прижился, сейчас уже метров 5 высотой. Прошлой весной рядом посадил второй, около 2 метров высотой, всё лето поливал, ухаживал, прижился отлично. А недавно увидел в окно, что трактор чистит тротуар, сгребая снег на газон. Побежал к своему саженцу, и как оказалось, не зря. Наездник трактора (водителем его назвать нельзя) тупо толкал огромную кучу снега на саженец, наклонив его на 45 градусов и чудом не сломав. При этом рядом было навалом свободного места, куда можно сдвинуть снег. Я бегом к кабине, говорю, "ты дерево видишь?". На что наездник, глядя мне в глаза, отвечает "я не вижу". Это не прутик, это уже приличное раскидистое 2-метровое дерево, которое я вижу со 150 метров. От кабины трактора до кроны дерева было меньше 2 метров. У трактористов подрядных организаций проблемы со зрением? Хотя это риторический вопрос, он абсолютно всё видел, ему просто пох... На дерево, на меня, и на всё остальное тоже. Ну а летом другая напасть - газонокосильщики. Несмотря на то, что леска триммера мягкая, кору молодых саженцев она повреждает на ура. Но если с этим ещё можно бороться, вбив в землю вокруг ствола несколько невысоких колышков, то против тракторов не сделаешь ничего, только если повезёт заметить момент уборки снега и встать грудью перед деревом.
[Исправлено: Undead, 14.03.2021 - 23:43]