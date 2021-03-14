Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
Многие эксперты забывают, что все, кто сидит за решеткой за взяточничество, это бывшие мальчики и девочки, которые ходили в школу, учились в университете и даже не слышали, что такое коррупция. Так откуда же они о ней узнали? Читать новость
Всё правильно о врождённом и приобретенном. Но.. Автор пишет:" о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы ВСЁ ЕЩЕслышим..." Как будто это не ПОВСЕМЕСТНОЕ явление, а остаточное явление изжитой клептократии! Кто будет воспитывать саналы ұрпақ? Вот эти ненасытные паразиты? На данном этапе только пример Сингапура поможет в воспитании меритократии:создание БРК, прагматизм и высокая мораль, самый высокий уровень смертной казни, вплоть до введения такого же необычного, как у них, наказания - избиения палками! Вот тогда может подвижки будут!
Всё что касается бесконечной говорильни про борьбу с коррупцией это бесконечный трёп, пока не введут в обществе массовую декларацию: купил джип или особняк, отчитался откуда барбосики и живи спокойно. Купил домик Шерлока Холмса в центре Лондона, отчитался! В обществе не должно быть неприкасаемых и святых! Мы граждане одной страны! Превыше всего Подавать пример для молодежи!
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности". Вся их деятельность сводится к официозным мероприятиям, которые не имеют ничего общего с реальным воспитанием коррупционной нетерпимости. Это я вам как бывший студент говорю. Вопрос на засыпку - сколько в 2020 году было осуждено преподователей-взяточников? Я вот не слышал ни об одном. Даже с простой подпиской на акиматовские газеты справиться не способны. А вы о борьбе с взятками говорите. Как вы заставите педагога или врача быть честными и добропорядочными, если час назад добровольно-принудительно забрали 20К на ненужные ему журналы про образование? Скорее он пойдет и вернёт себе эти же 20К, только за счёт студентов. И плевал он с высокой колокольни на индекс TI за 2020 год.
Вы немного заблуждаетесь. В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система. И здесь вступлюсь за учителей и преподавателей. Им просто выбора эта прогнившая система (стадная) не дает. Лично моё мнение. Нее каждому хочется быть белой вороной. Какое общество, такое и поведение. А закладывается оно в системе. Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах. Лучше подумать, почему и как довели учителей и преподавателей до такого состояния? ПС: Да собственно не только их.
Георгий ГОВОРОВ: Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности
Покажите мне бывшего чиновника-ныне зека коррупционера, который бы в бытность чиновником не клеймил бы коррупцию, не произносил бы с требун речей воспитывая своих подчиненных. Складывается впечатление, что чем выше должность, тем тверже уверенность чиновника, что воровать должен он один. И никто более. Все остальные должны жить честно. На одну зарплату. Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
elektron: Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах.
Тут кстати должен пояснить, что раньше цветы, конфеты и прочее, не взятками были, а подарками. В качестве благодарения тем же врачам, медсёстрам дарили, учителям. То есть сначала было получение услуг, а после или просто можно было уйти, или позже отблагодарить.
elektron: В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система.
Та какая там система! Здесь уверенность в своей безнаказанности со стороны бастыков. Те же Маке, Саке, Баке. А учителям одно условие-не нравится- увольняйся. По вопросу преподавателей с вами не согласен. Там- как раз та система, о которой речь выше. Тут же студенты. А не школьники.
Георгий ГОВОРОВ: Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности". Вся их деятельность сводится к официозным мероприятиям, которые не имеют ничего общего с реальным воспитанием коррупционной нетерпимости.
Хм тогда вопрос на засыпку А что мешало вам сделать на мнение этого антикоррупционщика развернутую статью с вашим антимнением? Зачем было публиковать его по сути пропагандистскую статью здесь,если у вас (а я подозреваю что и у всей редакции) такое предвзятое мнение насчёт поднятых вопросов озвученных в статье?)
Coopidon: Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
Хорошо когда такие статьи комментирует действующий сотрудник комитета национальной безопасности а не какие-то домысленные погремушки и который точно знает что у этих чиновников зарплаты исчисляются миллионами....
Погремушка купидонка является погремушкой вроде так и сказал разве нет?) Цитата:
Coopidon: Они здесь помнят. Здесь-не помнят, а здесь ромашка устроили. Ну-напомню. Мне не трудно. ткни пальчиком
Эта погремушка даже как все погремушки навешивать ярлыки может Ох как А я то думал она по вечерам слабо-редакционную политику тут отрабатывает а вы смотрите ка,ещё познания проявляет,так скоро ещё в дискуссии начнет вступать,совсем взрослая станет наша погремушечка)
Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать