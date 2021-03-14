Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Очистка тротуаров!
Очистка тротуаров!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41129
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 12:38
Хотелось бы через газету обратиться к руководителю ЖКХи акиму города. Весь город не очищен от снега. Везде сугробы, а если не сугробы, то очищено до льда. Дворы не освещены. Любой выход из дома, причем в любое время суток, чреват тем, что возможны травмы. Сколько человек должно пострадать, прежде чем будут устранены все последствия снегопада?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21366
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 12:38
Интересно, в Сибирских городах,
весь снег - вывезли?
Как там - тротуары?...
весь снег - вывезли?
Как там - тротуары?...
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 17:56
У меня подруга живет в Тюмени. У них такого нет. Снег вывезен, тротуары и дороги очищены. И да... Дворы освещены. Я ей отправляю фото нашего города и она в полном шоке... Говорит, что за это их руководсиво отправили б в отставку... А вчера я ей сбрасывала фото когда шла в 9 вечера в Март. Она была в ужасе от наших темных дворов(((. Говорит это ж рай для преступников.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3844
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 18:47
Помню при Кулагине в городе было и чисто и чистили, по крайней мере я так запомнил.
А сейчас это же полный Аздольц!
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Где Ахметов, он сам не ушёл в отставку после задержания его подчинённых?
Он же вроде пока аким?
А сейчас это же полный Аздольц!
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Где Ахметов, он сам не ушёл в отставку после задержания его подчинённых?
Он же вроде пока аким?
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.08.18
- Сообщений:
- 41
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 20:05
вот почему люди это терпят? сразу надо зафиксировать травму и далее подавать в суд на организацию ответственную за этот участок. чем больше человек будет судиться с этими рукожопами, тем невыгодней им будет оставлять улицы нечищеными!!! так же и с машинами. убивается вся ходовка за несколько месяцев!!!
Re: Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 21:16
Я маме предлагала так это не оставлять и подать в суд. Но человеку очень плохо и не до этого((. У нас около мечети сгребли большущую кучу снега и неделю уже любуемся на это(((. Я скажу больше... Наш отдел ЖКХ и акимат это вообще организации, неинесущие никакой ответственности. Прошлым летом у нас провели ремонт двора. При том, что двор у нас был чистенький, уютный и красивый. Мы в общем то и не особо желали ремонта... У нас детская площадка была огорожена забором. И вот уже на протяжении почти года наши соседи бьются над тем, что бы вернули нам наш же забор. Ни отдел ЖКХ,ни акимат, ни ПКСК не хотят вернуть наш же забор, который умтановил на свои деньги бизнесмен с нашего двора. При этом после ремонта у нас не двор, а один сплошной ужас... Насыпали под бордюры земли. И теперь как дожди летом двор превращается в одну большую грязь. Что будет весной даже подумать страшно.. Изуродовали нам ужасно... И куда жаловаться??? Мне кажется у многих претензий к ЖКХ найдется много...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1141
Очистка тротуаров!
Отправлено: 14.03.21 - 21:56
Цитата:
Да дело совсем не в снеге, летом тоже тротуары никто не чистит. По Абая земля с газонов во время дождя перемещается на тротуарную плитку, а потом даже при малейшем увлажнении там образуется непролазная грязь. За все лето так никто и не чистил.
Вот начальник ЖКХ вещал, что техники хватает. Но техника должна быть и маневренная, и малогабаритная и современная. А то старыми советскими тракторами пытаются чистить плитку, больше маслом протекающим загрязняют. Иногда непонятно, мы в современном мире живём или куда-то в начало прошлого века провалились.
peshexod:
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Снега выпало много, но так не чистят же вообще.
Да дело совсем не в снеге, летом тоже тротуары никто не чистит. По Абая земля с газонов во время дождя перемещается на тротуарную плитку, а потом даже при малейшем увлажнении там образуется непролазная грязь. За все лето так никто и не чистил.
Вот начальник ЖКХ вещал, что техники хватает. Но техника должна быть и маневренная, и малогабаритная и современная. А то старыми советскими тракторами пытаются чистить плитку, больше маслом протекающим загрязняют. Иногда непонятно, мы в современном мире живём или куда-то в начало прошлого века провалились.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 60, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать