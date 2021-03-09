В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы! Читать новость
abaika95: Россияне довольны решением нашего общественного совета
Судя по комментариям, народ не особо в теме. Особенно про одно с нами время при СССР - это вообще перл. Видно, что никто не в курсе про два часа, просто отреагировали на одинаковую тенденцию и захлопали в ладоши.
Это напомнило анекдот про деда Мороза в Африке, когда он спросил у голодающих детей, хорошо ли они кушают? Дети честно ответили, что кушают плохо. А дедушка сказал: "Ну раз плохо кушаете, то и подарков не увидите".
Всем известно, что Россия агрессивная, вот и Крым оккупировала. И дороги не чистят. Хоть у ВЧКашки Боярышника спросите. Можно ли её (Россию) приводить в качестве примера и аргумента? Другое дело Хазахстан. Здесь все по другому. Кстати, почему вас не интересуют права геев Хазахстана Признайтесь, вы Погремушка-трольбайка-латентный гомофоб?
Coopidon: Кстати, почему вас не интересуют права геев Хазахстана
Потомучто бороться за ваши права мне не интересно,как начнёте так и посмотрим может поддержу) Цитата:
Coopidon: Признайтесь, вы Погремушка-трольбайка-латентный гомофоб?
Открою секрет для редакционной погремушки которая отыгрывает здесь якобы дешёвого тролля по вечерам по психологии чтобы быть латентным чему-то надо в большинстве случаев постояно упоминать о предмете в ненавистной канотации Но я старался никогда не задевать ваши чуйвства даже при наездах на сталкера всегда был предельно осторожен чтобы не задеть именно эту черту) так что сначала выучи хоть азы о чем пытаешься тролить меня) картонка от телевизора)
Маркс: Ну все, переобулся товарищ. Видать учебник географии за 6 класс у кого-то взял, выучил про часовые пояса и теперь будет блистать знаниями
Оооой какая тухлая стратегия Забывать че вам вдалбливали в голову целый год чтобы нести тоже самое ) Слушайте слушайте Но это не серьезно уже) Я стараюсь,выкладываюсь А вы тут несёте аргументы уровня 1 группы детского сада "Лесная сказка" Ну вы серьезно? Да тут Нурболванчик иногда больше смысла вкладывает в свои портянки чем вы уже) Ставлю вам на вид Готовтесь лучше Цитата:
Маркс: Представляю как возненавидят жители того, кто продвинет перевод времени на два часа назад. Может даже памятник поставят.
Вот тут опять лениво подошли к вопросу Активисты-мракобесы везде твердят что их цель это вернуть нам 1 час чтобы потом добиваться (играть в свое хобби) по стране чтобы вернули нам 2 часа Так что изучите вопрос чтобы спорить Иначе ловитесь на раз-два Цитата:
elektron: Ну так и вы потерпите! Сами же этим грешите. Кстати прекратите обзывать форумчан, не красиво.
Я не терплю о чем вам и ответил а вы уже терпите) И да пока форумчане не начнут общаться культурно по питерски,то до этого момента никому ничего не обязан)
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