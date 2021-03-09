В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы! Читать новость
Ну перестаньте вы уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку,у вас там вечером на улице и людей то нету, спать по раньше ложатся потому что в 4 вставать. А смены они везде есть,я сам пахал на мельнице в ночную смену,тяжело конечно,но ко всему привыкаешь
Добринцофф: уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку
Нет ну если Вы так настаиваете, то пусть так и будет Хотя в деревеньках скорее всего так и есть. Но не в больших городах. Так как жизнеобеспечение большого города, требует тоже большого ресурса рабочей силы. Поэтому тут нельзя говорить про всю Германию. В больших городах, практически все заведения от магазинов до индустрии работают по сменно. В основном в 2-3-ри смены. Тоесть когда половина работает, другая ещё спит. И наоборот. Ну так же и с третьей частью при трёхсменке. Так что никак не может вся Германия с позаранку работать. Кто то должен и вечером и ночью ещё обеспечивать жизнеспособность городов.
В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области "недолекими" и не хотят подпускать их к голосованию. Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Настенька: Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Так давайте поднимать вопрос о голосовании как в Волгограде Чтобы уже население шло и голосовало а не общественные советы Но ведь Ведлер,Денисов против голосования Им плевать получается на мнение людей
abaika95: Россияне довольны решением нашего общественного совета
С какого россияне довольны решением вашего общественного совета? Тебе здесь на форуме НГ, не в одной статье писали, что кустанайцы хотят вернутся на природное время + 1 час, то есть перейти с сегодняшнего UTC+6:00, на UTC+5:00.То есть перейти на +1 час от природного UTC+4:00, так как +1 час от природного времени - это самый оптимальный и благоприятный вариант, так как мы все живём на северном полушарии на широтах более 45° от экватора.
Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00. При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот: где ясно указано ВЕЗДЕ ПЕРЕХОДЯТ, НА +, А МЫ БЛИН НАЗАД.. НА-_- Я тоже поддержу Волгоградцев! Они сейчас живут четко по природному времени UTC+3:00, а хотят на +1 час то есть на UTC+4:00. И читая новости с Казахстане, не в курсе, что кустанайцы тоже хотят вернуться в своё природное время + 1 час то есть в UTC+5:00, а не в UTC+4:00 как предлагает абайка! Саратовцы также не хотят переходить на природное время а иметь время +1 час от природного.
Нурбанчик: С какого россияне довольны решением вашего общественного совета?
В Саратове как раз считают наше время (+2 к природному) - самым лучшим. Но я разобрался - да, они сейчас живут по тому времени, к которому мы и стремимся (относительно астрономического). В конце статьи такой текст:
Отметим, что сейчас в Костанае действует наиболее комфортное безопасное благоприятное времяисчисление - часовой пояс UTC+6, при котором созданы наиболее безопасные благоприятные условия труда, быта и отдыха граждан.Костанай, часовой пояс UTC+6 21 июня восход 05:19, зенит 13:48, закат 22:17 Близкое по показателям и условиям жизнедеятельности наиболее благоприятное времяисчисление действовало в Саратове до 1988 года.Саратов, часовой пояс UTC+5 (1987 год) 21 июня восход 05:39, зенит 13:58, закат 22:18
Что там комфортного и безопасного - не пойму. Скорее всего, люди вспоминают молодость и думают что им будет комфортно в этом времени. А может и тусовочная молодёжь "топит", чтобы время на прогулки было больше светлого.
Victor Yang: Близкое по показателям и условиям жизнедеятельности наиболее благоприятное времяисчисление действовало в Саратове до 1988 года.Саратов, часовой пояс UTC+5 (1987 год) 21 июня восход 05:39, зенит 13:58, закат 22:18
Это верно, но ведь тогда зимой переводили часы на 1 час назад, и зимой Саратов жил со временем +1час, а это для нашего северного полушария самое оптимальное и благоприятное время исчесления - +1час от природного (астрономического).
Нурбанчик: Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00. При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот
Я привел скрин с одобряемсом из России как сам факт того что есть и такие стороны которые против Тут же сторонники мракобесия пытались на Волгоград ставку делать,вот мол они голосование провели) И да из штанов можешь не выпрыгивать Переводить надо на 2 часа до природного а не на кастрированный 1 час Цитата:
Добринцофф: А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время? Разве нет?
Ай да им с**ы в глаза все божья роса)) Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами
elektron: Ну вот и докатились до уровня подтявкивания. Сами сначала определитесь, оставить как есть или
Тяфкают собачки в цирке, одна из них сейчас спит во флуде А я сарказмично обыгрываю попросту троллю) как вы это делаете так не замечаете а как отвеку ловите сразу обида в груди?) Ниче потерпите Цитата:
elektron: Сами сначала определитесь, оставить как есть или
Я вроде как с прошлого года твержу Либо на 2 часа и всей страной,либо не марочим голову с этими часом И то если за 2 часа будет выступать НАРОД большинством а не кучка мракобесов-активистов
abaika95: Переводить надо на 2 часа до природного а не на кастрированный 1 час
Ну все, переобулся товарищ. Видать учебник географии за 6 класс у кого-то взял, выучил про часовые пояса и теперь будет блистать знаниями. Тебе ещё осталось выучить интегралы, тогда ты поймёшь, что для твоего дома можно и на два часа время сдвинуть, но для всей области нельзя, бОльшая часть интеграла по площади подходит для смещения в один час. Когда ты уже это поймешь, неизвестно. Проще какому-нибудь шестикласснику объяснить и вырастить из него абайку95.
И, кстати, мракобесами ты называешь всех жителей Казахстана, кроме Костанайской области, потому что все они не живут во времени +2 часа, которое ты так рьяно защищал со всеми своими сторонниками. Это и жители Нурсултана и Алматы, у которых темнеет гораздо раньше, чем у нас. Да и все страны мира, как ни странно, живут мракобесами и не переводят часы на два часа вперёд, как это сделано в просвещенное Костанае.
P.S. Представляю как возненавидят жители того, кто продвинет перевод времени на два часа назад. Может даже памятник поставят.
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