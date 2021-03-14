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Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41129
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
Многие эксперты забывают, что все, кто сидит за решеткой за взяточничество, это бывшие мальчики и девочки, которые ходили в школу, учились в университете и даже не слышали, что такое коррупция. Так откуда же они о ней узнали?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2269
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
Всё правильно о врождённом и приобретенном. Но..
Автор пишет:" о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы ВСЁ ЕЩЕслышим..."
Как будто это не ПОВСЕМЕСТНОЕ явление, а остаточное явление изжитой клептократии!
Кто будет воспитывать саналы ұрпақ?
Вот эти ненасытные паразиты?
На данном этапе только пример Сингапура поможет в воспитании меритократии:создание БРК, прагматизм и высокая мораль, самый высокий уровень смертной казни, вплоть до введения такого же необычного, как у них, наказания - избиения палками!
Вот тогда может подвижки будут!
Автор пишет:" о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы ВСЁ ЕЩЕслышим..."
Как будто это не ПОВСЕМЕСТНОЕ явление, а остаточное явление изжитой клептократии!
Кто будет воспитывать саналы ұрпақ?
Вот эти ненасытные паразиты?
На данном этапе только пример Сингапура поможет в воспитании меритократии:создание БРК, прагматизм и высокая мораль, самый высокий уровень смертной казни, вплоть до введения такого же необычного, как у них, наказания - избиения палками!
Вот тогда может подвижки будут!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4544
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 13:37
Всё что касается бесконечной говорильни про борьбу с коррупцией это бесконечный трёп, пока не введут в обществе массовую декларацию: купил джип или особняк, отчитался откуда барбосики и живи спокойно. Купил домик Шерлока Холмса в центре Лондона, отчитался! В обществе не должно быть неприкасаемых и святых! Мы граждане одной страны! Превыше всего Подавать пример для молодежи!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1741
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 17:18
Цитата://возможно мы уже упустили нынешнее поколение госслужащих.//
А, сколько ему лет, этому антикорупционщику, ??
Те, о ком он говорит, значительно старше его.
А, вообще: он несёт ПОЛНЫЙ бред. Рыба гниёт с головы: значит, всё остальное - о чём он говорит - ПУСТЫЕ слова. Народ не СЛЕПОЙ и не ГЛУХОЙ.
А, сколько ему лет, этому антикорупционщику, ??
Те, о ком он говорит, значительно старше его.
А, вообще: он несёт ПОЛНЫЙ бред. Рыба гниёт с головы: значит, всё остальное - о чём он говорит - ПУСТЫЕ слова. Народ не СЛЕПОЙ и не ГЛУХОЙ.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 56
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 20:17
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности". Вся их деятельность сводится к официозным мероприятиям, которые не имеют ничего общего с реальным воспитанием коррупционной нетерпимости. Это я вам как бывший студент говорю.
Вопрос на засыпку - сколько в 2020 году было осуждено преподователей-взяточников? Я вот не слышал ни об одном. Даже с простой подпиской на акиматовские газеты справиться не способны. А вы о борьбе с взятками говорите. Как вы заставите педагога или врача быть честными и добропорядочными, если час назад добровольно-принудительно забрали 20К на ненужные ему журналы про образование? Скорее он пойдет и вернёт себе эти же 20К, только за счёт студентов. И плевал он с высокой колокольни на индекс TI за 2020 год.
Вопрос на засыпку - сколько в 2020 году было осуждено преподователей-взяточников? Я вот не слышал ни об одном. Даже с простой подпиской на акиматовские газеты справиться не способны. А вы о борьбе с взятками говорите. Как вы заставите педагога или врача быть честными и добропорядочными, если час назад добровольно-принудительно забрали 20К на ненужные ему журналы про образование? Скорее он пойдет и вернёт себе эти же 20К, только за счёт студентов. И плевал он с высокой колокольни на индекс TI за 2020 год.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6571
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 20:57
Цитата:
Вы немного заблуждаетесь. В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система. И здесь вступлюсь за учителей и преподавателей. Им просто выбора эта прогнившая система (стадная) не дает. Лично моё мнение. Нее каждому хочется быть белой вороной. Какое общество, такое и поведение. А закладывается оно в системе. Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах. Лучше подумать, почему и как довели учителей и преподавателей до такого состояния?
ПС: Да собственно не только их.
[Исправлено: elektron, 14.03.2021 - 16:00]
Георгий ГОВОРОВ:
Ха-ха. Слабо верю
Ха-ха. Слабо верю
Вы немного заблуждаетесь. В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система. И здесь вступлюсь за учителей и преподавателей. Им просто выбора эта прогнившая система (стадная) не дает. Лично моё мнение. Нее каждому хочется быть белой вороной. Какое общество, такое и поведение. А закладывается оно в системе. Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах. Лучше подумать, почему и как довели учителей и преподавателей до такого состояния?
ПС: Да собственно не только их.
[Исправлено: elektron, 14.03.2021 - 16:00]
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 21:09
Цитата:
Покажите мне бывшего чиновника-ныне зека коррупционера, который бы в бытность чиновником не клеймил бы коррупцию, не произносил бы с требун речей воспитывая своих подчиненных.
Складывается впечатление, что чем выше должность, тем тверже уверенность чиновника, что воровать должен он один. И никто более. Все остальные должны жить честно. На одну зарплату.
Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
Георгий ГОВОРОВ:
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности
Покажите мне бывшего чиновника-ныне зека коррупционера, который бы в бытность чиновником не клеймил бы коррупцию, не произносил бы с требун речей воспитывая своих подчиненных.
Складывается впечатление, что чем выше должность, тем тверже уверенность чиновника, что воровать должен он один. И никто более. Все остальные должны жить честно. На одну зарплату.
Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6571
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 21:12
Цитата:
Тут кстати должен пояснить, что раньше цветы, конфеты и прочее, не взятками были, а подарками. В качестве благодарения тем же врачам, медсёстрам дарили, учителям. То есть сначала было получение услуг, а после или просто можно было уйти, или позже отблагодарить.
elektron:
Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах.
Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах.
Тут кстати должен пояснить, что раньше цветы, конфеты и прочее, не взятками были, а подарками. В качестве благодарения тем же врачам, медсёстрам дарили, учителям. То есть сначала было получение услуг, а после или просто можно было уйти, или позже отблагодарить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6571
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 21:14
И на подписку никто их не мог принудить, потому что у них был "вес" и могли всегда что против сказать.
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 21:15
Цитата:
Та какая там система!
Здесь уверенность в своей безнаказанности со стороны бастыков.
Те же Маке, Саке, Баке.
А учителям одно условие-не нравится- увольняйся.
По вопросу преподавателей с вами не согласен. Там- как раз та система, о которой речь выше.
Тут же студенты. А не школьники.
elektron:
В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система.
В статье очень четко описано "стадное" поведение, то есть система.
Та какая там система!
Здесь уверенность в своей безнаказанности со стороны бастыков.
Те же Маке, Саке, Баке.
А учителям одно условие-не нравится- увольняйся.
По вопросу преподавателей с вами не согласен. Там- как раз та система, о которой речь выше.
Тут же студенты. А не школьники.
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 21:20
Цитата:
Хм тогда вопрос на засыпку
А что мешало вам сделать на мнение этого антикоррупционщика развернутую статью с вашим антимнением? Зачем было публиковать его по сути пропагандистскую статью здесь,если у вас (а я подозреваю что и у всей редакции) такое предвзятое мнение насчёт поднятых вопросов озвученных в статье?)
Георгий ГОВОРОВ:
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности". Вся их деятельность сводится к официозным мероприятиям, которые не имеют ничего общего с реальным воспитанием коррупционной нетерпимости.
Ха-ха. Слабо верю в эффективность этих "клубов добропорядочности". Вся их деятельность сводится к официозным мероприятиям, которые не имеют ничего общего с реальным воспитанием коррупционной нетерпимости.
Хм тогда вопрос на засыпку
А что мешало вам сделать на мнение этого антикоррупционщика развернутую статью с вашим антимнением? Зачем было публиковать его по сути пропагандистскую статью здесь,если у вас (а я подозреваю что и у всей редакции) такое предвзятое мнение насчёт поднятых вопросов озвученных в статье?)
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 21:23
Цитата:
Хорошо когда такие статьи комментирует действующий сотрудник комитета национальной безопасности а не какие-то домысленные погремушки и который точно знает что у этих чиновников зарплаты исчисляются миллионами....
Coopidon:
Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
Так ведь и зарплаты у этих чиновников лямами исчисляются, а не десятками тысяч...
Хорошо когда такие статьи комментирует действующий сотрудник комитета национальной безопасности а не какие-то домысленные погремушки и который точно знает что у этих чиновников зарплаты исчисляются миллионами....
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