Отправлено: - 21:12

elektron:

Не скажу, что раньше взяток не было, но скажу, что не в таких объёмах.

Цитата:Тут кстати должен пояснить, что раньше цветы, конфеты и прочее, не взятками были, а подарками. В качестве благодарения тем же врачам, медсёстрам дарили, учителям. То есть сначала было получение услуг, а после или просто можно было уйти, или позже отблагодарить.