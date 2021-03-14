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2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с мошенником
2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с мошенником
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