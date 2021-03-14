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≡ 2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с мошенником
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41129
2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с мошенником
Отправлено: 14.03.21 - 15:16
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Жительница Рудного обратилась в полицию после того, как ей на домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что кто-то совершил неправомерный доступ к ее банковской карте.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
170
Re: 2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с...
Отправлено: 14.03.21 - 15:16
#1
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Непроконало с рудничанкой, найдутся другие лохи.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6566
2 млн тенге чуть не потеряла рудничанка после разговора с мошенником
Отправлено: 14.03.21 - 17:47
#2
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А ещё можно сразу на карте пин код писать и "подарить". ;-)

[Исправлено: elektron, 14.03.2021 - 12:48]
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