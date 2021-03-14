Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...

Отправлено: - 12:41

Всё правильно о врождённом и приобретенном. Но..

Автор пишет:" о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы ВСЁ ЕЩЕслышим..."

Как будто это не ПОВСЕМЕСТНОЕ явление, а остаточное явление изжитой клептократии!

Кто будет воспитывать саналы ұрпақ?

Вот эти ненасытные паразиты?

На данном этапе только пример Сингапура поможет в воспитании меритократии:создание БРК, прагматизм и высокая мораль, самый высокий уровень смертной казни, вплоть до введения такого же необычного, как у них, наказания - избиения палками!

Вот тогда может подвижки будут!