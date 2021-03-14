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≡ Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41129
Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной игре
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
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Многие эксперты забывают, что все, кто сидит за решеткой за взяточничество, это бывшие мальчики и девочки, которые ходили в школу, учились в университете и даже не слышали, что такое коррупция. Так откуда же они о ней узнали?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2269
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
#1
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Всё правильно о врождённом и приобретенном. Но..
Автор пишет:" о коррупционных проявлениях со стороны органов власти мы ВСЁ ЕЩЕслышим..."
Как будто это не ПОВСЕМЕСТНОЕ явление, а остаточное явление изжитой клептократии!
Кто будет воспитывать саналы ұрпақ?
Вот эти ненасытные паразиты?
На данном этапе только пример Сингапура поможет в воспитании меритократии:создание БРК, прагматизм и высокая мораль, самый высокий уровень смертной казни, вплоть до введения такого же необычного, как у них, наказания - избиения палками!
Вот тогда может подвижки будут!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4544
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 13:37
#2
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Всё что касается бесконечной говорильни про борьбу с коррупцией это бесконечный трёп, пока не введут в обществе массовую декларацию: купил джип или особняк, отчитался откуда барбосики и живи спокойно. Купил домик Шерлока Холмса в центре Лондона, отчитался! В обществе не должно быть неприкасаемых и святых! Мы граждане одной страны! Превыше всего Подавать пример для молодежи!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1741
Re: Данияр СМАГУЛОВ: О коррупции, молодежи, культуре и командной...
Отправлено: 14.03.21 - 17:18
#3
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Цитата://возможно мы уже упустили нынешнее поколение госслужащих.//

А, сколько ему лет, этому антикорупционщику, ??
Те, о ком он говорит, значительно старше его.

А, вообще: он несёт ПОЛНЫЙ бред. Рыба гниёт с головы: значит, всё остальное - о чём он говорит - ПУСТЫЕ слова. Народ не СЛЕПОЙ и не ГЛУХОЙ.
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