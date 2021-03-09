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Голосуй не голосуй...
Голосуй не голосуй...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41129
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 09.03.21 - 18:24
В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области \"недолекими\" и не хотят подпускать их к голосованию, аргументируя это тем что голосовать обывателям нельзя,учёные должны решать такие вопросы!
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Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:21
Цитата:
Кстати время уже 12ночи ,вставать надо в 6 что бы в ЗТБ на автобусе добраться,а Евгений всё еще не спит,так не поэтому ли вставать утром тяжело
yudjin:
Кстати время уже 12ночи ,вставать надо в 6 что бы в ЗТБ на автобусе добраться,а Евгений всё еще не спит,так не поэтому ли вставать утром тяжело
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:25
Цитата:
Ну перестаньте вы уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку,у вас там вечером на улице и людей то нету, спать по раньше ложатся потому что в 4 вставать.
А смены они везде есть,я сам пахал на мельнице в ночную смену,тяжело конечно,но ко всему привыкаешь
elektron:
Ну перестаньте вы уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку,у вас там вечером на улице и людей то нету, спать по раньше ложатся потому что в 4 вставать.
А смены они везде есть,я сам пахал на мельнице в ночную смену,тяжело конечно,но ко всему привыкаешь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6566
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 00:35
Цитата:
Нет ну если Вы так настаиваете, то пусть так и будет
Хотя в деревеньках скорее всего так и есть. Но не в больших городах. Так как жизнеобеспечение большого города, требует тоже большого ресурса рабочей силы. Поэтому тут нельзя говорить про всю Германию.
В больших городах, практически все заведения от магазинов до индустрии работают по сменно. В основном в 2-3-ри смены. Тоесть когда половина работает, другая ещё спит. И наоборот. Ну так же и с третьей частью при трёхсменке. Так что никак не может вся Германия с позаранку работать. Кто то должен и вечером и ночью ещё обеспечивать жизнеспособность городов.
[Исправлено: elektron, 09.03.2021 - 20:24]
Добринцофф:
уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку
уже,все прекрасно знают, что немцы пашут с позаранку
Нет ну если Вы так настаиваете, то пусть так и будет
Хотя в деревеньках скорее всего так и есть. Но не в больших городах. Так как жизнеобеспечение большого города, требует тоже большого ресурса рабочей силы. Поэтому тут нельзя говорить про всю Германию.
В больших городах, практически все заведения от магазинов до индустрии работают по сменно. В основном в 2-3-ри смены. Тоесть когда половина работает, другая ещё спит. И наоборот. Ну так же и с третьей частью при трёхсменке. Так что никак не может вся Германия с позаранку работать. Кто то должен и вечером и ночью ещё обеспечивать жизнеспособность городов.
[Исправлено: elektron, 09.03.2021 - 20:24]
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 67
Re: Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 14:51
В России активно проводятся компании по переводу стрелок то к Московскому времени то наоборот наши же активисты считают жителей Костанайской области "недолекими" и не хотят подпускать их к голосованию.
Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 10.03.21 - 16:20
Цитата:
Так давайте поднимать вопрос о голосовании как в Волгограде
Чтобы уже население шло и голосовало а не общественные советы
Но ведь Ведлер,Денисов против голосования
Им плевать получается на мнение людей
Настенька:
Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Наоборот,абайка,наши жители (в отличие от россиян) ооооочень далекие от голосования, за них сегодня просто отчитаются общественные советы
Так давайте поднимать вопрос о голосовании как в Волгограде
Чтобы уже население шло и голосовало а не общественные советы
Но ведь Ведлер,Денисов против голосования
Им плевать получается на мнение людей
Re: Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 13:58
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 15:32
Цитата:
С какого россияне довольны решением вашего общественного совета?
Тебе здесь на форуме НГ, не в одной статье писали, что кустанайцы хотят вернутся на природное время + 1 час, то есть перейти с сегодняшнего UTC+6:00, на UTC+5:00.То есть перейти на +1 час от природного UTC+4:00, так как +1 час от природного времени - это самый оптимальный и благоприятный вариант, так как мы все живём на северном полушарии на широтах более 45° от экватора.
Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00.
При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот:
где ясно указано ВЕЗДЕ ПЕРЕХОДЯТ, НА +, А МЫ БЛИН НАЗАД.. НА-_-
Я тоже поддержу Волгоградцев! Они сейчас живут четко по природному времени UTC+3:00, а хотят на +1 час то есть на UTC+4:00. И читая новости с Казахстане, не в курсе, что кустанайцы тоже хотят вернуться в своё природное время + 1 час то есть в UTC+5:00, а не в UTC+4:00 как предлагает абайка!
Саратовцы также не хотят переходить на природное время а иметь время +1 час от природного.
abaika95:
Россияне довольны решением нашего общественного совета
Россияне довольны решением нашего общественного совета
С какого россияне довольны решением вашего общественного совета?
Тебе здесь на форуме НГ, не в одной статье писали, что кустанайцы хотят вернутся на природное время + 1 час, то есть перейти с сегодняшнего UTC+6:00, на UTC+5:00.То есть перейти на +1 час от природного UTC+4:00, так как +1 час от природного времени - это самый оптимальный и благоприятный вариант, так как мы все живём на северном полушарии на широтах более 45° от экватора.
Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00.
При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот:
где ясно указано ВЕЗДЕ ПЕРЕХОДЯТ, НА +, А МЫ БЛИН НАЗАД.. НА-_-
Я тоже поддержу Волгоградцев! Они сейчас живут четко по природному времени UTC+3:00, а хотят на +1 час то есть на UTC+4:00. И читая новости с Казахстане, не в курсе, что кустанайцы тоже хотят вернуться в своё природное время + 1 час то есть в UTC+5:00, а не в UTC+4:00 как предлагает абайка!
Саратовцы также не хотят переходить на природное время а иметь время +1 час от природного.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13770
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 15:37
Цитата:
В Саратове как раз считают наше время (+2 к природному) - самым лучшим. Но я разобрался - да, они сейчас живут по тому времени, к которому мы и стремимся (относительно астрономического). В конце статьи такой текст:
Отметим, что сейчас в Костанае действует наиболее комфортное безопасное благоприятное времяисчисление - часовой пояс UTC+6, при котором созданы наиболее безопасные благоприятные условия труда, быта и отдыха граждан.Костанай, часовой пояс UTC+6
21 июня восход 05:19, зенит 13:48, закат 22:17
Близкое по показателям и условиям жизнедеятельности наиболее благоприятное времяисчисление действовало в Саратове до 1988 года.Саратов, часовой пояс UTC+5 (1987 год)
21 июня восход 05:39, зенит 13:58, закат 22:18
Что там комфортного и безопасного - не пойму. Скорее всего, люди вспоминают молодость и думают что им будет комфортно в этом времени. А может и тусовочная молодёжь "топит", чтобы время на прогулки было больше светлого.
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2021 - 15:49]
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2021 - 16:08]
Нурбанчик:
С какого россияне довольны решением вашего общественного совета?
С какого россияне довольны решением вашего общественного совета?
В Саратове как раз считают наше время (+2 к природному) - самым лучшим. Но я разобрался - да, они сейчас живут по тому времени, к которому мы и стремимся (относительно астрономического). В конце статьи такой текст:
Отметим, что сейчас в Костанае действует наиболее комфортное безопасное благоприятное времяисчисление - часовой пояс UTC+6, при котором созданы наиболее безопасные благоприятные условия труда, быта и отдыха граждан.Костанай, часовой пояс UTC+6
21 июня восход 05:19, зенит 13:48, закат 22:17
Близкое по показателям и условиям жизнедеятельности наиболее благоприятное времяисчисление действовало в Саратове до 1988 года.Саратов, часовой пояс UTC+5 (1987 год)
21 июня восход 05:39, зенит 13:58, закат 22:18
Что там комфортного и безопасного - не пойму. Скорее всего, люди вспоминают молодость и думают что им будет комфортно в этом времени. А может и тусовочная молодёжь "топит", чтобы время на прогулки было больше светлого.
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2021 - 15:49]
[Исправлено: Victor Yang, 14.03.2021 - 16:08]
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 16:41
Цитата:
А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время?
Разве нет?
Нурбанчик:
Саратовцы также не хотят переходить на природное время
Саратовцы также не хотят переходить на природное время
А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время?
Разве нет?
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 16:46
Цитата:
Это верно, но ведь тогда зимой переводили часы на 1 час назад, и зимой Саратов жил со временем +1час, а это для нашего северного полушария самое оптимальное и благоприятное время исчесления - +1час от природного (астрономического).
Victor Yang: Близкое по показателям и условиям жизнедеятельности наиболее благоприятное времяисчисление действовало в Саратове до 1988 года.Саратов, часовой пояс UTC+5 (1987 год) 21 июня восход 05:39, зенит 13:58, закат 22:18
Это верно, но ведь тогда зимой переводили часы на 1 час назад, и зимой Саратов жил со временем +1час, а это для нашего северного полушария самое оптимальное и благоприятное время исчесления - +1час от природного (астрономического).
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 17:00
Цитата:
Ой забыл то завыл Нурболванчик)
Я привел скрин с одобряемсом из России как сам факт того что есть и такие стороны которые против
Тут же сторонники мракобесия пытались на Волгоград ставку делать,вот мол они голосование провели)
И да из штанов можешь не выпрыгивать
Переводить надо на 2 часа до природного а не на кастрированный 1 час
Цитата:
Ай да им с**ы в глаза все божья роса))
Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами
Нурбанчик:
Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00. При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот
Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00. При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот
Ой забыл то завыл Нурболванчик)
Я привел скрин с одобряемсом из России как сам факт того что есть и такие стороны которые против
Тут же сторонники мракобесия пытались на Волгоград ставку делать,вот мол они голосование провели)
И да из штанов можешь не выпрыгивать
Переводить надо на 2 часа до природного а не на кастрированный 1 час
Цитата:
Добринцофф:
А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время? Разве нет?
А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время? Разве нет?
Ай да им с**ы в глаза все божья роса))
Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6566
Голосуй не голосуй...
Отправлено: 14.03.21 - 17:45
Цитата:
Ну вот и докатились до уровня подтявкивания. Сами сначала определитесь, оставить как есть или
Цитата:
Оно то понятно, ваше мнение безупречно.
abaika95:
Ай да им с**ы в глаза все божья роса)) Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами
Ай да им с**ы в глаза все божья роса)) Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами
Ну вот и докатились до уровня подтявкивания. Сами сначала определитесь, оставить как есть или
Цитата:
abaika95:
Переводить надо на 2 часа
Переводить надо на 2 часа
Оно то понятно, ваше мнение безупречно.
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