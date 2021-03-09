Отправлено: - 17:00

Нурбанчик:

Судя по всему географию, вы абайка, вообще не учили, раз везде здесь пишите что раз кустанайцы хотят перевести время на 1 час назад, то это не верно и нужно переводить время на 2 часа, то есть к природному UTC+4:00. При этом сейчас вы сами прикрепили выше скриншот

Добринцофф:

А чё ?Ведь самое правильное и очень полезное -это именно природное время? Разве нет?

Цитата:Ой забыл то завыл Нурболванчик)Я привел скрин с одобряемсом из России как сам факт того что есть и такие стороны которые противТут же сторонники мракобесия пытались на Волгоград ставку делать,вот мол они голосование провели)И да из штанов можешь не выпрыгиватьПереводить надо на 2 часа до природного а не на кастрированный 1 часЦитата:Ай да им с**ы в глаза все божья роса))Уже Юлят и шкварчат на сковороде со своими аргументами