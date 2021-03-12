Отправлено: - 13:29

Добринцофф:

Причем здесь не чищенные дороги,не убранные тротуары и горы снега на обочинах и субботник? Субботник -это в апреле обычно когда снег сойдёт и жители выходят приводить в порядок свои дворы и прилегающие территории.

Добринцофф:

Нам нужен новый герой,я не знаю может сам Архимед выйдет на улицу с лопатой и покажет всем , что такое снег убирать.

ПолиграфЪ Боярышников:

Меня с детства напрягала мысль,откуда столько мусора было на Красной площади что пришлось вождю пролетариата выходить на уборку? Вообще такое ощущение что это всё таки фейк комуняк!

Цитата:И что кто-то раньше ныл почему мы такие все деловые должны выходить на субботник когда у нас ЖКХ есть?)Цитата:Было бы неплохоРаньше вроде постояно госслужащих выгоняли снег чистить во главе с акимамиА сейчас что-то нет такогоЦитата:Нет вполне реальная практикаТолько несла она за собой в первую очередь пропаганду общего труда на благо города и повышала популярность лидера среди плебсаДоброго дедушки Ленина) который не щадил не себя не людей