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≡ Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41128
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
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Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
169
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 20:49
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.


Зачем содержать под арестом такого клоуна за счёт моих налогов? Всучить в руки лопату и пусть отрабатывает свой хлеб!И объёмом работы обеспечить. Сбежит с работы накинуть срок и на зону шить рукавицы дорожным рабочим!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7283
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 14.03.21 - 13:29
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Причем здесь не чищенные дороги,не убранные тротуары и горы снега на обочинах и субботник? Субботник -это в апреле обычно когда снег сойдёт и жители выходят приводить в порядок свои дворы и прилегающие территории.

И что кто-то раньше ныл почему мы такие все деловые должны выходить на субботник когда у нас ЖКХ есть?)
Цитата:
Добринцофф:
Нам нужен новый герой,я не знаю может сам Архимед выйдет на улицу с лопатой и покажет всем , что такое снег убирать.

Было бы неплохо
Раньше вроде постояно госслужащих выгоняли снег чистить во главе с акимами
А сейчас что-то нет такого
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Меня с детства напрягала мысль,откуда столько мусора было на Красной площади что пришлось вождю пролетариата выходить на уборку? Вообще такое ощущение что это всё таки фейк комуняк!

Нет вполне реальная практика
Только несла она за собой в первую очередь пропаганду общего труда на благо города и повышала популярность лидера среди плебса
Доброго дедушки Ленина) который не щадил не себя не людей
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