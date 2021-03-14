Отправлено: - 13:26

alex_60:

судя по отсутствию комментариев про тобол баскетбол волейбол. это никому не интересно.

Цитата:Да, видимо никому не интересен. Обратите внимание, в городе даже площадок баскетбольных на улице - раз и обчелся. На Индустриально-педагогическом нормальная. На Бульваре молодежи не был очень давно - там поставили хоть кольца? Помню когда строили, почти 8 лет назад получается, туда привезли детские пластмассовые кольца (интересно что по смете было), которые под тяжестью мяча были сломаны сразу же, и увезены на следующий день,натянули волейбольную сетку. По Абая есть коммерческая площадка. Всё, по дворам самая малость, и то, можно их в расчет и не брать, там как правило только кольца, без возможности игры. Получается нет площадок, нет интереса. Как говорил наш сельский аким (до 2008 года - потом узнали), когда спрашивали у него про участие в районной спартакиаде - у нас спортсменов нет; а когда заставили, то нашлись, и даже в призах. А если б участвовать во всех отборочных, да всю команду везти - там и в общем зачете как минимум около призов были бы. Во всем мире развивается стритбол, строятся площадки (смотрю спортсмена-блогера из Украины - в городах достаточно площадок, доступных для людей; проводятся турниры летом), у нас - нету. Откуда быть хорошим баскетболистам? Я не говорю, что их нет вообще, но ведь могло быть в разы больше, и уровень нашего баскетбола мог быть совсем иным. И комментариев тоже было бы больше в разы