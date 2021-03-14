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≡ “Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка РК по баскетболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41128
“Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка РК по баскетболу
Отправлено: 14.03.21 - 12:36
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“Астана” и “Тобол” завершали групповой этап Кубка Казахстана среди мужских команд. Это была игра за первое место в группе А, столичный коллектив в этом противостоянии был фаворитом. Теперь эти команды продолжат борьбу в полуфинале.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11330
Re: “Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка...
Отправлено: 14.03.21 - 12:36
#1
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судя по отсутствию комментариев про
тобол баскетбол волейбол. это никому не интересно.
также как и про Горняк хоккей.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21365
“Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка РК по баскетболу
Отправлено: 14.03.21 - 12:41
#2
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Цитата:
alex_60:
это никому не интересно.

Ну, почему же?
Мне интересео про футбол... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11330
“Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка РК по баскетболу
Отправлено: 14.03.21 - 12:46
#3
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Цитата:
drakon:
Мне интересео про футбол.


мне тоже. я же про него не говорил.
Тобол - чемпион.
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lavprof
* lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
24
Re: “Тобол” не смог навязать борьбу “Астане” в розыгрыше Кубка...
Отправлено: 14.03.21 - 13:26
#4
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Цитата:
alex_60:
судя по отсутствию комментариев про тобол баскетбол волейбол. это никому не интересно.

Да, видимо никому не интересен. Обратите внимание, в городе даже площадок баскетбольных на улице - раз и обчелся. На Индустриально-педагогическом нормальная. На Бульваре молодежи не был очень давно - там поставили хоть кольца? Помню когда строили, почти 8 лет назад получается, туда привезли детские пластмассовые кольца (интересно что по смете было), которые под тяжестью мяча были сломаны сразу же, и увезены на следующий день,натянули волейбольную сетку. По Абая есть коммерческая площадка. Всё, по дворам самая малость, и то, можно их в расчет и не брать, там как правило только кольца, без возможности игры. Получается нет площадок, нет интереса. Как говорил наш сельский аким (до 2008 года - потом узнали), когда спрашивали у него про участие в районной спартакиаде - у нас спортсменов нет; а когда заставили, то нашлись, и даже в призах. А если б участвовать во всех отборочных, да всю команду везти - там и в общем зачете как минимум около призов были бы. Во всем мире развивается стритбол, строятся площадки (смотрю спортсмена-блогера из Украины - в городах достаточно площадок, доступных для людей; проводятся турниры летом), у нас - нету. Откуда быть хорошим баскетболистам? Я не говорю, что их нет вообще, но ведь могло быть в разы больше, и уровень нашего баскетбола мог быть совсем иным. И комментариев тоже было бы больше в разы
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