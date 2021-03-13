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Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41124
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 11:54
Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ подтвердил приостановку процедуры взыскания 363 млн тенге с ТОО "АлатауГорСтрой". Эти деньги подрядчик должен вернуть государству, так как установленный им аттракцион был признан небезопасным
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Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 11:54
Что мешало передалать это колесо и пустить в работу чтобы отбить хоть часть денег в бюджет?
Но нет Гиньятову надо было чтобы его именно разобрали)
Но нет Гиньятову надо было чтобы его именно разобрали)
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 55
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:02
Цитата:
Всё мешало. По заключению экспертизы, чтобы колесо было безопасным, нужно утяжелить кабинки и выровнять в них центр тяжести. Но с увеличением массы кабинок возрастает и нагрузка на основу колеса, значит нужны другие опоры. А под другие опоры нужен другой фундамент. То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать.
abaika95:
Что мешало переделать это колесо и пустить в работу
Что мешало переделать это колесо и пустить в работу
Всё мешало. По заключению экспертизы, чтобы колесо было безопасным, нужно утяжелить кабинки и выровнять в них центр тяжести. Но с увеличением массы кабинок возрастает и нагрузка на основу колеса, значит нужны другие опоры. А под другие опоры нужен другой фундамент. То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать.
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:06
Цитата:
По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работу
Да доп траты которые в перспективе со временем всеровно окупились бы
Ну а сейчас что?
А сейчас ничего
Георгий ГОВОРОВ:
То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать
То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать
По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работу
Да доп траты которые в перспективе со временем всеровно окупились бы
Ну а сейчас что?
А сейчас ничего
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4542
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:08
Козлом сделали тлеуова, хотя если копнуть глубже, во время визита областного акима группа товарищей подошли к гостям с просьбой о колесе. Это чей сценарий такой, неужели тот же тлеуов? А крышеватель сего проекта вообще повел себя некрасиво, бросил всех напроизвол судьбы и свалил восвояси
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:27
Цитата:
Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности"; или же на худой конец - обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".
abaika95:
Ну а сейчас что?
Ну а сейчас что?
Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности"; или же на худой конец - обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:49
Цитата:
Это все деньги не отобьёт)
Цитата:
Чтобы потом рудничане (малая часть активистов) начала ныть что за чем им колесо?)
ACROS:
Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности
Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности
Это все деньги не отобьёт)
Цитата:
ACROS:
обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".
обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".
Чтобы потом рудничане (малая часть активистов) начала ныть что за чем им колесо?)
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 14:43
Цитата:
Про деньги можно ЗАБЫТЬ: уже другой аким - это не его идея с колесом и он не "горит" желанием вернуть деньги, завтра он уйдёт, придёт другой, третий, четвёртый и НИКОМУ это не нужно - деньги то не с их кармана.
abaika95:
деньги не отобьёт
деньги не отобьёт
Про деньги можно ЗАБЫТЬ: уже другой аким - это не его идея с колесом и он не "горит" желанием вернуть деньги, завтра он уйдёт, придёт другой, третий, четвёртый и НИКОМУ это не нужно - деньги то не с их кармана.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 599
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 17:42
А где деньги?
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 451
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 18:06
Гениально :
"часть средств, выделенных на его закупку, согласно решению суда, украдены бывшим руководителем отдела строительства"
А вот вернуть - и решение суда не может
[Исправлено: Я, 13.03.2021 - 18:07]
"часть средств, выделенных на его закупку, согласно решению суда, украдены бывшим руководителем отдела строительства"
А вот вернуть - и решение суда не может
[Исправлено: Я, 13.03.2021 - 18:07]
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 18:29
Цитата:
Элементарно, Ватсон: наложить арест на : имущества ТОО "АлатауГорСтрой"; на его банковские счёта; на технику - если нет денег - выставить на аукцион арестованное имущество и вырученные деньги вернуть в бюджет налогоплательщиков г.Рудного.
Но, этот ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ сценарий выполним, при одном маленьком пунктике: если этого ХОЧЕТ власть придержащая.
[Исправлено: ACROS, 13.03.2021 - 18:30]
Я:
решение суда не может
решение суда не может
Элементарно, Ватсон: наложить арест на : имущества ТОО "АлатауГорСтрой"; на его банковские счёта; на технику - если нет денег - выставить на аукцион арестованное имущество и вырученные деньги вернуть в бюджет налогоплательщиков г.Рудного.
Но, этот ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ сценарий выполним, при одном маленьком пунктике: если этого ХОЧЕТ власть придержащая.
[Исправлено: ACROS, 13.03.2021 - 18:30]
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 14.03.21 - 06:39
Цитата:
Так разобрали же) займитесь новым фундаментом уже, там наверняка мешальщики бетона нужны)))
abaika95:
По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работу
По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работу
Так разобрали же) займитесь новым фундаментом уже, там наверняка мешальщики бетона нужны)))
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 14.03.21 - 06:41
Цитата:
Закажите новое колесо, только не за лям баксов, а за свою цену без откатов. И все затраты отобьются
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2021 - 06:43]
abaika95:
Это все деньги не отобьёт)
Это все деньги не отобьёт)
Закажите новое колесо, только не за лям баксов, а за свою цену без откатов. И все затраты отобьются
[Исправлено: maxsaf, 14.03.2021 - 06:43]
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 14.03.21 - 06:52
Цитата:
Какие? За билеты?
arman_kst:
А где деньги?
А где деньги?
Какие? За билеты?
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