Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 23:02
Да уж приколисты - осадки виноваты. А ничего что зимой всегда снег идет, и каждую зиму сверх нормы бывают дни и недели? Или мы живём в Сочи и каждый снегопад это нонсенс? Никакой техники в количестве 296 штук ни разу не видела на улицах города. Да согласна бывает вижу на нашей улице в частном секторе чистят дорогу (вижу уже почищенную), но разве проезжую часть, так необходимо чистить? Тем более, что при чистке снег наваливается на подъезды к воротам домов, горами на обочины и т.д. Почему жители частных домов должны потом разгребать то, что наделали дорожники? А если одна пожилая женщина живет и ожидает что ей должны привезти дрова, уголь, продукты, очистить септик и т.д., она должна сначала пойти и откидать горную гряду слежавшегося комками твердого снега с обочины, чтобы расчистить подъезд к своим воротам. Я уже не говорю о светофорах, пешеходках и т.д., ну что это - люди должны пробираться на свой страх и риск упасть с этой горы и скатиться под колеса на проезжую часть. Мало того, что там только козьи тропы, но и козьи тропы в горных условиях, так как наваливают трактора не куда-нибудь, а на тротуары, не считаясь с местами массового хождения людей. Например в районе Медионики, пешеходный переход теперь доступен только кошкам и белкам, так даже тропы нету, а ноги сломать шансов очень много. Достали уже, не было так раньше такого произвола, чистили всё и людям не приходилось рисковать своими ногами и шеей. Зачем чистить и так чистую проезжую часть? Выполняют работу на отшибись, причем в этом виноваты не сами подрядные огранизации, а те кто их нанимает - нормальные обязанности и фронт работ не обговаривается и платят видать как попало.
[Исправлено: ladas, 13.03.2021 - 23:07]
[Исправлено: ladas, 13.03.2021 - 23:08]