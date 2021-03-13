Прогноз на 5 дней
ясно-22°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 84% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41124
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Работа ведётся круглосуточно, в две смены: с 8 утра до 6 вечера, затем пересменка и с 8 вечера до 6 утра, - пояснил Мусин. - Работы ведем на основных артериях Костаная: пр. Абая, ул. Назарбаева, Карбышева.
Читать новость

Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
235
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 20:37
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

само растает :lol: этого и ждут...в Рудном сегодня Комсомольский чистили от кольца в сторону супермаркета...и люди есть, и техника серьёзная работает
Профайл
Матвей Запупыркин
§ Матвей Запупыркин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.03.16
Сообщений:
235
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 20:39
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, почему? После осени - не приходит весна?...
видать только по предоплате :lol: не оплатил весну...получите зиму :lol: :lol: :lol: бесплатно
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4542
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 22:07
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня соседи нанимали трактор для очистки хотя бы проезжей части. Я не говорю до калитки, хотя бы дорогу. Однако пришел рахатовский огромный грейдер и на всё про всё содрал пятнадцать тысяч. Какого черта мы должны платить за то что должно быть бесплатно?
Профайл Посетить вебсайт
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
585
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 22:24
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
отмечают в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобмильных дрог акимата областного центра. Источник:


Ну вот и открылась тайна века - они и не должны заниматься автомобильными дорогами
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
57
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 23:02
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж приколисты - осадки виноваты. А ничего что зимой всегда снег идет, и каждую зиму сверх нормы бывают дни и недели? Или мы живём в Сочи и каждый снегопад это нонсенс? Никакой техники в количестве 296 штук ни разу не видела на улицах города. Да согласна бывает вижу на нашей улице в частном секторе чистят дорогу (вижу уже почищенную), но разве проезжую часть, так необходимо чистить? Тем более, что при чистке снег наваливается на подъезды к воротам домов, горами на обочины и т.д. Почему жители частных домов должны потом разгребать то, что наделали дорожники? А если одна пожилая женщина живет и ожидает что ей должны привезти дрова, уголь, продукты, очистить септик и т.д., она должна сначала пойти и откидать горную гряду слежавшегося комками твердого снега с обочины, чтобы расчистить подъезд к своим воротам. Я уже не говорю о светофорах, пешеходках и т.д., ну что это - люди должны пробираться на свой страх и риск упасть с этой горы и скатиться под колеса на проезжую часть. Мало того, что там только козьи тропы, но и козьи тропы в горных условиях, так как наваливают трактора не куда-нибудь, а на тротуары, не считаясь с местами массового хождения людей. Например в районе Медионики, пешеходный переход теперь доступен только кошкам и белкам, так даже тропы нету, а ноги сломать шансов очень много. Достали уже, не было так раньше такого произвола, чистили всё и людям не приходилось рисковать своими ногами и шеей. Зачем чистить и так чистую проезжую часть? Выполняют работу на отшибись, причем в этом виноваты не сами подрядные огранизации, а те кто их нанимает - нормальные обязанности и фронт работ не обговаривается и платят видать как попало.

[Исправлено: ladas, 13.03.2021 - 23:07]

[Исправлено: ladas, 13.03.2021 - 23:08]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS