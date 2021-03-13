Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...

Отправлено: - 22:07

Сегодня соседи нанимали трактор для очистки хотя бы проезжей части. Я не говорю до калитки, хотя бы дорогу. Однако пришел рахатовский огромный грейдер и на всё про всё содрал пятнадцать тысяч. Какого черта мы должны платить за то что должно быть бесплатно?