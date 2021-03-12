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Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
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