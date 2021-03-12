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≡ Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41124
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
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Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
167
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 20:49
#30
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Цитата:
Victor Yang:
Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.


Зачем содержать под арестом такого клоуна за счёт моих налогов? Всучить в руки лопату и пусть отрабатывает свой хлеб!И объёмом работы обеспечить. Сбежит с работы накинуть срок и на зону шить рукавицы дорожным рабочим!
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