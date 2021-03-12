Отправлено: - 20:49

Victor Yang:

Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.

Цитата:Зачем содержать под арестом такого клоуна за счёт моих налогов? Всучить в руки лопату и пусть отрабатывает свой хлеб!И объёмом работы обеспечить. Сбежит с работы накинуть срок и на зону шить рукавицы дорожным рабочим!