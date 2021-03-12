Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ». Читать новость
Мне кажеться, он заранее знал что заявку ОТКЛОНЯТ:
во первых указал не то место( специально, надо думать); во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек, в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
Или ему нужен ореол - МУЧЕНИК режима, УЗНИК совести и так далее, но этот титул дают за что то СЕРЬЁЗНОЕ, а не за балаганные уборку и армянские машины.
ПолиграфЪ Боярышников: Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег!
Вы кажется забыли, что отдел ЖКХ ежегодно заключает многомиллионные контракты на зимнее и летнее содержание улиц. Оплачивают все это из моих, в том числе, налогов. Так почему в итоге я опять должен идти и брать в руки лопату, заказывать трактор?? Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.
А где-то в Африке или в Южной Америке убивают почти каждый день или каннибализмом занимаются. Перенимать будем? Сколько можно оправдывать свою некомпетентность безолаберностью других? Цитата:
Victor Yang: А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении. А может и ничего митингами не добьёшься. Это не столь важно. Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен. Все эти вопросы можно было решить не отказом в согласовании, а путем конструктивного диалога. Вместо этого мы видим простую бумажку, которая никак с несогласными не контактирует, а только провоцирует на нарушение закона. Вот и получается: активист арестован, дороги не чищены, паводки в пути.
Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать. Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.
Добринцофф: Что дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены? Я убираю снег у себя во дворе и рядом с домом,а смотреть за дорогами общего пользования и тротуарами это обязаность акимата и они с ней не справляются.
А когда раньше люди на субботник или воскресник выходили, спрашивали почему мы должеы тут подметать когда у нас ЖКХ есть? Думаю не спрашивали иначе бы партия и правительство не так бы поняли этих спросителей)
ACROS: во первых указал не то место( специально, надо думать); во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек, в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
Это все психология В прошлом году уже видно было что ему очень понравилось быть лидером у толпы Поэтому такие как он не остановятся,ему уже плевать на идею главное чтобы его имя везде крутилось и звучало Все от семьи идёт,наверняка либо без отца рос что ему постояно надо было свое мужское Я выпячивать перед матерью и доказывая что он могет, либо в семье он был "золотым" ребенком с которым носились) Цитата:
arman_kst: Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать
Так на НГ тут каждый день озвучивают и что? Цитата:
arman_kst: Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.
Он все это прекрасно знал На крайняк после отказа мог пойти в акимат и уточнить все тонкости но нет,он сразу в позу встал
Добрый земледелец: Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении.
Чтобы власти услышали - есть вполне нормальные способы им сказать. Если власти не слышат - они и митингами ничего не добьются. Цитата:
Добрый земледелец: Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен.
А также есть установленный порядок проведения этих собраний. В данном случае вполне мотивированный отказ. Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.
abaika95: когда раньше люди на субботник или воскресник выходили,
Причем здесь не чищенные дороги,не убранные тротуары и горы снега на обочинах и субботник? Субботник -это в апреле обычно когда снег сойдёт и жители выходят приводить в порядок свои дворы и прилегающие территории. Это мероприятие кстати придумал Ленин,я до сих пор помню картинку из букваря когда Ленин бревно несёт. Видишь нету снега и Ленин без лопаты. Нам нужен новый герой,я не знаю может сам Архимед выйдет на улицу с лопатой и покажет всем , что такое снег убирать.
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