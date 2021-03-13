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≡ Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41124
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
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- Работа ведётся круглосуточно, в две смены: с 8 утра до 6 вечера, затем пересменка и с 8 вечера до 6 утра, - пояснил Мусин. - Работы ведем на основных артериях Костаная: пр. Абая, ул. Назарбаева, Карбышева.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11316
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
#1
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похоже на допрос со стороны корреспондента.
на которые он сам знает ответы.
снега выпало много, бураны, метели.
и так вроде все понятно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1740
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:53
#2
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Цитата://полиция и не может найти хозяина//
Цитата://водитель оставил в логу свой автомобиль//

1) Детский сад, прямо какой то, а не серьёзный государственный орган: по гос.номеру мгновенно находите и мгновенно штраф накладывайте - это ВСЁ есть в Е-гофе.
2) Тоже детский сад или полная беспомощность, или скорее НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - есть же ЭВАКУАТОРЫ - мгновенно штраф и мгновенно погрузка и транспортировка на штрафстоянку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7306
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:30
#3
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Цитата:
Рабочая группа "Народный контроль"

а семью ВЧКушки взяли в группу? ;-)

Цитата:
- Подрядные организации жалуются, что жители не убирают машины с проезжей части.

Посмотришь, в приоритете почему-то проезжая часть для слабеньких и беспомощных машинок. Пешеходы же у нас на деле выносливей и сильнее техники оказываются. Вынуждены прокладывать козьи тропы, бросаться с обрыва снежных гор по краям проезжей части на пешеходных переходах и перекрестках, искать тротуары, словно ледоколы санками бороздить сугробы... такие как на ул.Арыстанбекова (Жастар) от Воинов-интернационалистов до Чкалова.
Почему-то здесь совершенно игнорируется тротуар, с проезжей части и парковки сгребли снег на пешеходную часть:


И не только брошенные машины мешают убирать с тротуаров. Когда капитально ремонтируют улицу, наверное не думают, что зимой трактор должен проезжать по нему и убирать снег.
Что мешало сгрести снег на этом углу, непонятно... по прямой почистили и хватит:



Еще один узкий участок тротуара на пр.Абая, поворот на Чкалова, в микрорайоны. Соорудили дополнительную полосу,установили столбы и знаки, сузив тротуар так, что теперь трактор не проедет.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7306
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:36
#4
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Еще раз напоминаю механизаторам, что деревья высаживают не на пол года, а на много лет. Вот эти тополя в ноябре воткнули, при очистке снега уже 5 штук повалили только в районе одного дома:


Может как-то надо аккуратней?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
599
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:44
#5
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Если техники хватает, почему не чистят?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1740
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:56
#6
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Цитата://в 1963-м и в 1999 годах.//

Про 1963 год ничего не скажу: я в ясли ходил, но 1999 год помню: 9 марта 1999 года, был неистовый буран - снег верховой, мокрый, ветер за 20-25 м/сек - примерно как 18 февраля этого года, или как 7 апреля прошлого года.
Машины на трассе глохли: ветер с мокрым снегом с завихрением прорывался под капот и бабины с трамблёрами переставали работать. Людям даже негде было согреться: я помню что около 20 машин с детьми и женщинами, скопилось возле Денисовки на АЗС "Булак" и вырвали дверь в конторку заправки, что бы погреться. Ни о каком МЧС тогда и речи не было.

Тот год был СУПЕР урожайный - тот рекорд уже не повторился.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1740
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:03
#7
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Цитата:
arman_kst:
почему не чистят?)


Привыкли работать: ептеп-септеп.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4541
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:21
#8
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Эти товарищи отвечают на вопросы как заученную мантру, что ни спросить, на всё есть ответ. Возможно , надо оплачивать их услуги по результатам и пусть оценивают горожане сколько им полагается. Может чтоб заполучить свою зарплату они по расторопнее будут
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
165
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:26
#9
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С природной стихией надо бороться всем миром! Помогать друг другу,как в старые времена! А ленивых лодырей критикующие чужую работу в последние время стало бесчисленное количество.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2256
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 19:30
#10
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2256
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 19:38
#11
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Цитата:
ACROS:
9 марта 1999 года, был неистовый буран

По-моему, это было 7 или 8 марта. Я на 412-м поехал с семьей в совхоз Денисовского р-на из Кустаная. Дальше ж-д переезда возле КП ГАИ не смог пробиться. Вернулся еле-еле в Денисовку. И вовремя. Трое суток коротали запечатанными у друга в доме, пока расчистили дорогу на Кустанай.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1740
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 19:57
#12
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Цитата:
Козлов я:
это было 7 или 8 марта.


Может быть. Время сколько прошло. Но, то что это был- страшнейший буран - это точно. Он даже превзошел эти недавние бураны.
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