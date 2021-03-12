Отправлено: - 10:50

ПолиграфЪ Боярышников:

Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег!

ПолиграфЪ Боярышников:

Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.

Victor Yang:

А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами

Цитата:Вы кажется забыли, что отдел ЖКХ ежегодно заключает многомиллионные контракты на зимнее и летнее содержание улиц. Оплачивают все это из моих, в том числе, налогов. Так почему в итоге я опять должен идти и брать в руки лопату, заказывать трактор??Цитата:А где-то в Африке или в Южной Америке убивают почти каждый день или каннибализмом занимаются. Перенимать будем? Сколько можно оправдывать свою некомпетентность безолаберностью других?Цитата:Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении. А может и ничего митингами не добьёшься. Это не столь важно. Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен. Все эти вопросы можно было решить не отказом в согласовании, а путем конструктивного диалога. Вместо этого мы видим простую бумажку, которая никак с несогласными не контактирует, а только провоцирует на нарушение закона. Вот и получается: активист арестован, дороги не чищены, паводки в пути.