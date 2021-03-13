Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41124
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
- Работа ведётся круглосуточно, в две смены: с 8 утра до 6 вечера, затем пересменка и с 8 вечера до 6 утра, - пояснил Мусин. - Работы ведем на основных артериях Костаная: пр. Абая, ул. Назарбаева, Карбышева.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11316
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
похоже на допрос со стороны корреспондента.
на которые он сам знает ответы.
снега выпало много, бураны, метели.
и так вроде все понятно.
на которые он сам знает ответы.
снега выпало много, бураны, метели.
и так вроде все понятно.
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:53
Цитата://полиция и не может найти хозяина//
Цитата://водитель оставил в логу свой автомобиль//
1) Детский сад, прямо какой то, а не серьёзный государственный орган: по гос.номеру мгновенно находите и мгновенно штраф накладывайте - это ВСЁ есть в Е-гофе.
2) Тоже детский сад или полная беспомощность, или скорее НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - есть же ЭВАКУАТОРЫ - мгновенно штраф и мгновенно погрузка и транспортировка на штрафстоянку.
Цитата://водитель оставил в логу свой автомобиль//
1) Детский сад, прямо какой то, а не серьёзный государственный орган: по гос.номеру мгновенно находите и мгновенно штраф накладывайте - это ВСЁ есть в Е-гофе.
2) Тоже детский сад или полная беспомощность, или скорее НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - есть же ЭВАКУАТОРЫ - мгновенно штраф и мгновенно погрузка и транспортировка на штрафстоянку.
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:30
Цитата:
а семью ВЧКушки взяли в группу?
Цитата:
Посмотришь, в приоритете почему-то проезжая часть для слабеньких и беспомощных машинок. Пешеходы же у нас на деле выносливей и сильнее техники оказываются. Вынуждены прокладывать козьи тропы, бросаться с обрыва снежных гор по краям проезжей части на пешеходных переходах и перекрестках, искать тротуары, словно ледоколы санками бороздить сугробы... такие как на ул.Арыстанбекова (Жастар) от Воинов-интернационалистов до Чкалова.
Почему-то здесь совершенно игнорируется тротуар, с проезжей части и парковки сгребли снег на пешеходную часть:
И не только брошенные машины мешают убирать с тротуаров. Когда капитально ремонтируют улицу, наверное не думают, что зимой трактор должен проезжать по нему и убирать снег.
Что мешало сгрести снег на этом углу, непонятно... по прямой почистили и хватит:
Еще один узкий участок тротуара на пр.Абая, поворот на Чкалова, в микрорайоны. Соорудили дополнительную полосу,установили столбы и знаки, сузив тротуар так, что теперь трактор не проедет.
Рабочая группа "Народный контроль"
а семью ВЧКушки взяли в группу?
Цитата:
- Подрядные организации жалуются, что жители не убирают машины с проезжей части.
Посмотришь, в приоритете почему-то проезжая часть для слабеньких и беспомощных машинок. Пешеходы же у нас на деле выносливей и сильнее техники оказываются. Вынуждены прокладывать козьи тропы, бросаться с обрыва снежных гор по краям проезжей части на пешеходных переходах и перекрестках, искать тротуары, словно ледоколы санками бороздить сугробы... такие как на ул.Арыстанбекова (Жастар) от Воинов-интернационалистов до Чкалова.
Почему-то здесь совершенно игнорируется тротуар, с проезжей части и парковки сгребли снег на пешеходную часть:
И не только брошенные машины мешают убирать с тротуаров. Когда капитально ремонтируют улицу, наверное не думают, что зимой трактор должен проезжать по нему и убирать снег.
Что мешало сгрести снег на этом углу, непонятно... по прямой почистили и хватит:
Еще один узкий участок тротуара на пр.Абая, поворот на Чкалова, в микрорайоны. Соорудили дополнительную полосу,установили столбы и знаки, сузив тротуар так, что теперь трактор не проедет.
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:36
Еще раз напоминаю механизаторам, что деревья высаживают не на пол года, а на много лет. Вот эти тополя в ноябре воткнули, при очистке снега уже 5 штук повалили только в районе одного дома:
Может как-то надо аккуратней?
Может как-то надо аккуратней?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 599
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:44
Если техники хватает, почему не чистят?)
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 17:56
Цитата://в 1963-м и в 1999 годах.//
Про 1963 год ничего не скажу: я в ясли ходил, но 1999 год помню: 9 марта 1999 года, был неистовый буран - снег верховой, мокрый, ветер за 20-25 м/сек - примерно как 18 февраля этого года, или как 7 апреля прошлого года.
Машины на трассе глохли: ветер с мокрым снегом с завихрением прорывался под капот и бабины с трамблёрами переставали работать. Людям даже негде было согреться: я помню что около 20 машин с детьми и женщинами, скопилось возле Денисовки на АЗС "Булак" и вырвали дверь в конторку заправки, что бы погреться. Ни о каком МЧС тогда и речи не было.
Тот год был СУПЕР урожайный - тот рекорд уже не повторился.
Про 1963 год ничего не скажу: я в ясли ходил, но 1999 год помню: 9 марта 1999 года, был неистовый буран - снег верховой, мокрый, ветер за 20-25 м/сек - примерно как 18 февраля этого года, или как 7 апреля прошлого года.
Машины на трассе глохли: ветер с мокрым снегом с завихрением прорывался под капот и бабины с трамблёрами переставали работать. Людям даже негде было согреться: я помню что около 20 машин с детьми и женщинами, скопилось возле Денисовки на АЗС "Булак" и вырвали дверь в конторку заправки, что бы погреться. Ни о каком МЧС тогда и речи не было.
Тот год был СУПЕР урожайный - тот рекорд уже не повторился.
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:03
Цитата:
Привыкли работать: ептеп-септеп.
arman_kst:
почему не чистят?)
почему не чистят?)
Привыкли работать: ептеп-септеп.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4541
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:21
Эти товарищи отвечают на вопросы как заученную мантру, что ни спросить, на всё есть ответ. Возможно , надо оплачивать их услуги по результатам и пусть оценивают горожане сколько им полагается. Может чтоб заполучить свою зарплату они по расторопнее будут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 165
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 18:26
С природной стихией надо бороться всем миром! Помогать друг другу,как в старые времена! А ленивых лодырей критикующие чужую работу в последние время стало бесчисленное количество.
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 19:30
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 19:38
Цитата:
По-моему, это было 7 или 8 марта. Я на 412-м поехал с семьей в совхоз Денисовского р-на из Кустаная. Дальше ж-д переезда возле КП ГАИ не смог пробиться. Вернулся еле-еле в Денисовку. И вовремя. Трое суток коротали запечатанными у друга в доме, пока расчистили дорогу на Кустанай.
ACROS:
9 марта 1999 года, был неистовый буран
9 марта 1999 года, был неистовый буран
По-моему, это было 7 или 8 марта. Я на 412-м поехал с семьей в совхоз Денисовского р-на из Кустаная. Дальше ж-д переезда возле КП ГАИ не смог пробиться. Вернулся еле-еле в Денисовку. И вовремя. Трое суток коротали запечатанными у друга в доме, пока расчистили дорогу на Кустанай.
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 19:57
Цитата:
Может быть. Время сколько прошло. Но, то что это был- страшнейший буран - это точно. Он даже превзошел эти недавние бураны.
Козлов я:
это было 7 или 8 марта.
это было 7 или 8 марта.
Может быть. Время сколько прошло. Но, то что это был- страшнейший буран - это точно. Он даже превзошел эти недавние бураны.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 54, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 54
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать