Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...

Отправлено: - 17:56

Цитата://в 1963-м и в 1999 годах.//



Про 1963 год ничего не скажу: я в ясли ходил, но 1999 год помню: 9 марта 1999 года, был неистовый буран - снег верховой, мокрый, ветер за 20-25 м/сек - примерно как 18 февраля этого года, или как 7 апреля прошлого года.

Машины на трассе глохли: ветер с мокрым снегом с завихрением прорывался под капот и бабины с трамблёрами переставали работать. Людям даже негде было согреться: я помню что около 20 машин с детьми и женщинами, скопилось возле Денисовки на АЗС "Булак" и вырвали дверь в конторку заправки, что бы погреться. Ни о каком МЧС тогда и речи не было.



Тот год был СУПЕР урожайный - тот рекорд уже не повторился.