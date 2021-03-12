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≡ Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41122
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
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Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1734
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 10:41
#15
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Мне кажеться, он заранее знал что заявку ОТКЛОНЯТ:

во первых указал не то место( специально, надо думать);
во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек,
в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.

Или ему нужен ореол - МУЧЕНИК режима, УЗНИК совести и так далее, но этот титул дают за что то СЕРЬЁЗНОЕ, а не за балаганные уборку и армянские машины.
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
55
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 10:50
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег!

Вы кажется забыли, что отдел ЖКХ ежегодно заключает многомиллионные контракты на зимнее и летнее содержание улиц. Оплачивают все это из моих, в том числе, налогов. Так почему в итоге я опять должен идти и брать в руки лопату, заказывать трактор??
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.

А где-то в Африке или в Южной Америке убивают почти каждый день или каннибализмом занимаются. Перенимать будем? Сколько можно оправдывать свою некомпетентность безолаберностью других?
Цитата:
Victor Yang:
А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами

Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении. А может и ничего митингами не добьёшься. Это не столь важно. Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен. Все эти вопросы можно было решить не отказом в согласовании, а путем конструктивного диалога. Вместо этого мы видим простую бумажку, которая никак с несогласными не контактирует, а только провоцирует на нарушение закона. Вот и получается: активист арестован, дороги не чищены, паводки в пути.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
597
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 10:57
#17
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Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать. Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.

[Исправлено: arman_kst, 13.03.2021 - 10:59]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11316
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 11:27
#18
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в принципе что хотел, то и получил.
он это знал наверняка что его закроют за призывы. надо бы его проверить на адекватность. не уверен что с этим все в порядке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11316
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 11:30
#19
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а кто вообще присваивает эти звания-
Гражданский активист.
если провокатор и нарушает законы-то это гражданский активист, так что ли?
по другому это называется.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7275
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 11:58
#20
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Цитата:
Добринцофф:
Что дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены? Я убираю снег у себя во дворе и рядом с домом,а смотреть за дорогами общего пользования и тротуарами это обязаность акимата и они с ней не справляются.

А когда раньше люди на субботник или воскресник выходили, спрашивали почему мы должеы тут подметать когда у нас ЖКХ есть? Думаю не спрашивали иначе бы партия и правительство не так бы поняли этих спросителей)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7275
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 12:03
#21
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Цитата:
ACROS:
во первых указал не то место( специально, надо думать); во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек, в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.

Это все психология
В прошлом году уже видно было что ему очень понравилось быть лидером у толпы
Поэтому такие как он не остановятся,ему уже плевать на идею главное чтобы его имя везде крутилось и звучало
Все от семьи идёт,наверняка либо без отца рос что ему постояно надо было свое мужское Я выпячивать перед матерью и доказывая что он могет, либо в семье он был "золотым" ребенком с которым носились)
Цитата:
arman_kst:
Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать

Так на НГ тут каждый день озвучивают и что?
Цитата:
arman_kst:
Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.

Он все это прекрасно знал
На крайняк после отказа мог пойти в акимат и уточнить все тонкости но нет,он сразу в позу встал
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1275
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 15:34
#22
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Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток... И тут должно быть продолжение - И ОТПРАВЛЕН НА ОЧИСТКУ УЛИЦ. :-)
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1275
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 15:38
#23
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Цитата:
alex_60:
а кто вообще присваивает эти звания-

Баландина Гизильниса Кашифовна — пенсионер, ветеран здравоохранения, лидер общественного мнения города Рудного. Тоже интересно,кто присвоил.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13765
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 16:31
#24
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Цитата:
Добринцофф:
то дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены?

Я предлагаю чистить улицы как альтернативу МИТИНГУ, а не работе. Если есть время митинговать - будет время и снег почистить. А чтобы пожаловаться есть более эффективные методы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13765
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 16:37
#25
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Цитата:
Добрый земледелец:
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении.

Чтобы власти услышали - есть вполне нормальные способы им сказать. Если власти не слышат - они и митингами ничего не добьются.
Цитата:
Добрый земледелец:
Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен.

А также есть установленный порядок проведения этих собраний. В данном случае вполне мотивированный отказ. Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.
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