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Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41122
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1734
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 10:41
Мне кажеться, он заранее знал что заявку ОТКЛОНЯТ:
во первых указал не то место( специально, надо думать);
во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек,
в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
Или ему нужен ореол - МУЧЕНИК режима, УЗНИК совести и так далее, но этот титул дают за что то СЕРЬЁЗНОЕ, а не за балаганные уборку и армянские машины.
во первых указал не то место( специально, надо думать);
во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек,
в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
Или ему нужен ореол - МУЧЕНИК режима, УЗНИК совести и так далее, но этот титул дают за что то СЕРЬЁЗНОЕ, а не за балаганные уборку и армянские машины.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.01.19
- Сообщений:
- 55
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 10:50
Цитата:
Вы кажется забыли, что отдел ЖКХ ежегодно заключает многомиллионные контракты на зимнее и летнее содержание улиц. Оплачивают все это из моих, в том числе, налогов. Так почему в итоге я опять должен идти и брать в руки лопату, заказывать трактор??
Цитата:
А где-то в Африке или в Южной Америке убивают почти каждый день или каннибализмом занимаются. Перенимать будем? Сколько можно оправдывать свою некомпетентность безолаберностью других?
Цитата:
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении. А может и ничего митингами не добьёшься. Это не столь важно. Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен. Все эти вопросы можно было решить не отказом в согласовании, а путем конструктивного диалога. Вместо этого мы видим простую бумажку, которая никак с несогласными не контактирует, а только провоцирует на нарушение закона. Вот и получается: активист арестован, дороги не чищены, паводки в пути.
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег!
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег!
Вы кажется забыли, что отдел ЖКХ ежегодно заключает многомиллионные контракты на зимнее и летнее содержание улиц. Оплачивают все это из моих, в том числе, налогов. Так почему в итоге я опять должен идти и брать в руки лопату, заказывать трактор??
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.
Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.
А где-то в Африке или в Южной Америке убивают почти каждый день или каннибализмом занимаются. Перенимать будем? Сколько можно оправдывать свою некомпетентность безолаберностью других?
Цитата:
Victor Yang:
А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами
А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении. А может и ничего митингами не добьёшься. Это не столь важно. Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен. Все эти вопросы можно было решить не отказом в согласовании, а путем конструктивного диалога. Вместо этого мы видим простую бумажку, которая никак с несогласными не контактирует, а только провоцирует на нарушение закона. Вот и получается: активист арестован, дороги не чищены, паводки в пути.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 597
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 10:57
Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать. Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.
[Исправлено: arman_kst, 13.03.2021 - 10:59]
[Исправлено: arman_kst, 13.03.2021 - 10:59]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11316
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 11:27
в принципе что хотел, то и получил.
он это знал наверняка что его закроют за призывы. надо бы его проверить на адекватность. не уверен что с этим все в порядке.
он это знал наверняка что его закроют за призывы. надо бы его проверить на адекватность. не уверен что с этим все в порядке.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11316
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 11:30
а кто вообще присваивает эти звания-
Гражданский активист.
если провокатор и нарушает законы-то это гражданский активист, так что ли?
по другому это называется.
Гражданский активист.
если провокатор и нарушает законы-то это гражданский активист, так что ли?
по другому это называется.
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 11:58
Цитата:
А когда раньше люди на субботник или воскресник выходили, спрашивали почему мы должеы тут подметать когда у нас ЖКХ есть? Думаю не спрашивали иначе бы партия и правительство не так бы поняли этих спросителей)
Добринцофф:
Что дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены? Я убираю снег у себя во дворе и рядом с домом,а смотреть за дорогами общего пользования и тротуарами это обязаность акимата и они с ней не справляются.
Что дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены? Я убираю снег у себя во дворе и рядом с домом,а смотреть за дорогами общего пользования и тротуарами это обязаность акимата и они с ней не справляются.
А когда раньше люди на субботник или воскресник выходили, спрашивали почему мы должеы тут подметать когда у нас ЖКХ есть? Думаю не спрашивали иначе бы партия и правительство не так бы поняли этих спросителей)
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 12:03
Цитата:
Это все психология
В прошлом году уже видно было что ему очень понравилось быть лидером у толпы
Поэтому такие как он не остановятся,ему уже плевать на идею главное чтобы его имя везде крутилось и звучало
Все от семьи идёт,наверняка либо без отца рос что ему постояно надо было свое мужское Я выпячивать перед матерью и доказывая что он могет, либо в семье он был "золотым" ребенком с которым носились)
Цитата:
Так на НГ тут каждый день озвучивают и что?
Цитата:
Он все это прекрасно знал
На крайняк после отказа мог пойти в акимат и уточнить все тонкости но нет,он сразу в позу встал
ACROS:
во первых указал не то место( специально, надо думать); во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек, в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
во первых указал не то место( специально, надо думать); во вторых неужели из-за такой ЧЕПУХИ, как очистка от снега, выйдут в мороз аж 1 000 человек, в третьих призывал незаконно, ведь знал, что за это накажут.
Это все психология
В прошлом году уже видно было что ему очень понравилось быть лидером у толпы
Поэтому такие как он не остановятся,ему уже плевать на идею главное чтобы его имя везде крутилось и звучало
Все от семьи идёт,наверняка либо без отца рос что ему постояно надо было свое мужское Я выпячивать перед матерью и доказывая что он могет, либо в семье он был "золотым" ребенком с которым носились)
Цитата:
arman_kst:
Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать
Молодец Диас. Проблемы надо озвучивать, а не замалчивать
Так на НГ тут каждый день озвучивают и что?
Цитата:
arman_kst:
Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.
Закон о митинге не работает, организатор уведомил, а акимат должен был созвониться, объяснить,спросить что есть 3 площадки, выбирайте одну, тогда будет всё типа по закону. А если нет, то будет незаконным если вы приедете не туда и там вас арестуют. А не садить без причин на 5 суток.
Он все это прекрасно знал
На крайняк после отказа мог пойти в акимат и уточнить все тонкости но нет,он сразу в позу встал
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 15:34
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток... И тут должно быть продолжение - И ОТПРАВЛЕН НА ОЧИСТКУ УЛИЦ.
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 15:38
Цитата:
Баландина Гизильниса Кашифовна — пенсионер, ветеран здравоохранения, лидер общественного мнения города Рудного. Тоже интересно,кто присвоил.
alex_60:
а кто вообще присваивает эти звания-
а кто вообще присваивает эти звания-
Баландина Гизильниса Кашифовна — пенсионер, ветеран здравоохранения, лидер общественного мнения города Рудного. Тоже интересно,кто присвоил.
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 16:31
Цитата:
Я предлагаю чистить улицы как альтернативу МИТИНГУ, а не работе. Если есть время митинговать - будет время и снег почистить. А чтобы пожаловаться есть более эффективные методы.
Добринцофф:
то дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены?
то дальше?Начнём подметать улицы,менять лампочки на фонарных столбах и строить дороги? В самом деле нафига мне идти на работу,когда в городе тротуары не чищены?
Я предлагаю чистить улицы как альтернативу МИТИНГУ, а не работе. Если есть время митинговать - будет время и снег почистить. А чтобы пожаловаться есть более эффективные методы.
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 16:37
Цитата:
Чтобы власти услышали - есть вполне нормальные способы им сказать. Если власти не слышат - они и митингами ничего не добьются.
Цитата:
А также есть установленный порядок проведения этих собраний. В данном случае вполне мотивированный отказ. Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.
Добрый земледелец:
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении.
Можно добиться того, что власти не захотят новых митингов и усилят работу в этом направлении.
Чтобы власти услышали - есть вполне нормальные способы им сказать. Если власти не слышат - они и митингами ничего не добьются.
Цитата:
Добрый земледелец:
Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен.
Право на мирные собрания, которое прописано в законе - это реальный метод выражения своего недовольства, который у нас искусственно заморожен.
А также есть установленный порядок проведения этих собраний. В данном случае вполне мотивированный отказ. Но вообще считаю что на них ходят только бездельники, которым больше некуда девать свободное время.
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