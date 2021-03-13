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≡ Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41122
Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку дорог от снега прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
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- Работа ведётся круглосуточно, в две смены: с 8 утра до 6 вечера, затем пересменка и с 8 вечера до 6 утра, - пояснил Мусин. - Работы ведем на основных артериях Костаная: пр. Абая, ул. Назарбаева, Карбышева.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11316
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:47
#1
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похоже на допрос со стороны корреспондента.
на которые он сам знает ответы.
снега выпало много, бураны, метели.
и так вроде все понятно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1734
Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...
Отправлено: 13.03.21 - 14:53
#2
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Цитата://полиция и не может найти хозяина//
Цитата://водитель оставил в логу свой автомобиль//

1) Детский сад, прямо какой то, а не серьёзный государственный орган: по гос.номеру мгновенно находите и мгновенно штраф накладывайте - это ВСЁ есть в Е-гофе.
2) Тоже детский сад или полная беспомощность, или скорее НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - есть же ЭВАКУАТОРЫ - мгновенно штраф и мгновенно погрузка и транспортировка на штрафстоянку.
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