Re: Виноваты осадки, предприниматели и автомобилисты - очистку...

Отправлено: - 14:53

Цитата://полиция и не может найти хозяина//

Цитата://водитель оставил в логу свой автомобиль//



1) Детский сад, прямо какой то, а не серьёзный государственный орган: по гос.номеру мгновенно находите и мгновенно штраф накладывайте - это ВСЁ есть в Е-гофе.

2) Тоже детский сад или полная беспомощность, или скорее НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ - есть же ЭВАКУАТОРЫ - мгновенно штраф и мгновенно погрузка и транспортировка на штрафстоянку.