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≡ Костанайцы стали чемпионами республиканской зимней гимназиады
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41122
Костанайцы стали чемпионами республиканской зимней гимназиады
Отправлено: 13.03.21 - 13:24
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В лыжных гонках сборная Костанайской сборной заняла 3 место, уступив командам Павлодара и Акмолинской области. Но 1 место в шорт-треке среди девушек в сумме привело Костанай к золоту в общекомандном зачете
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11316
Re: Костанайцы стали чемпионами республиканской зимней...
Отправлено: 13.03.21 - 13:24
#1
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впервые вижу на подиуме
в костюме и галстуке.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1734
Re: Костанайцы стали чемпионами республиканской зимней...
Отправлено: 13.03.21 - 14:34
#2
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Цитата:
alex_60:
в костюме и галстуке.


Руководитель делегации вышел на награждение.
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