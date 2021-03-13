Отправлено: - 12:06

Георгий ГОВОРОВ:

То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать

Цитата:По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работуДа доп траты которые в перспективе со временем всеровно окупились быНу а сейчас что?А сейчас ничего