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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:09
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:15
Спасибо,джентльмены!
О силе женской красоты:
Хорошо мужчинам, они должны быть только чуть красивее обезьяны
О силе женской красоты:
Хорошо мужчинам, они должны быть только чуть красивее обезьяны
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:18
А вот и комментатор мирового спорта местного разлива пришёл .
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:35
Цитата:
Вы любитель со стажем; я тоже помню те моменты, помню Сметанину, Кулакову, Тихонова, Гаранина с его олимпийской бронзой, но "золотой" медалью в эстафете, когда он на подьёме обошёл троих и принёс бронзу сборной.
alex_60:
Завьялов
Завьялов
Вы любитель со стажем; я тоже помню те моменты, помню Сметанину, Кулакову, Тихонова, Гаранина с его олимпийской бронзой, но "золотой" медалью в эстафете, когда он на подьёме обошёл троих и принёс бронзу сборной.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 15:36
Цитата:
alex_60:
Козлов я: Поздравляю всех женщин, Цитата: Victor Yang: Всех девушек . интересно, кого Дракон поздравит.
Козлов я: Поздравляю всех женщин, Цитата: Victor Yang: Всех девушек . интересно, кого Дракон поздравит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 16:34
Цитата:
вчера во время марафона комментаторы вспоминали нашего Владимира Смирнова, казахстанца, олимпийского чемпиона 1994 года на 50 км. многократного чемпиона мира.
вчера ему исполнилось 56 лет.
ACROS:
я тоже помню те моменты,
я тоже помню те моменты,
вчера во время марафона комментаторы вспоминали нашего Владимира Смирнова, казахстанца, олимпийского чемпиона 1994 года на 50 км. многократного чемпиона мира.
вчера ему исполнилось 56 лет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 20:32
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 11:41
прочитал сейчас на нуре про нашу область
///IT-деятельность в Аркалыке полностью поддерживают наши соотечественники, вернувшиеся из Китая. А в Рудном у нас также внедрены передовые технологии под названием Хиташи. Их внедрили и поддерживают наши братья, прибывшие из Узбекистана///
а то же время макс из Кустаная внедряет
новые ит технологии в захолустной Канаде. почему то.
так и живет казахстан.
поэтому и Борат знаменит.
///IT-деятельность в Аркалыке полностью поддерживают наши соотечественники, вернувшиеся из Китая. А в Рудном у нас также внедрены передовые технологии под названием Хиташи. Их внедрили и поддерживают наши братья, прибывшие из Узбекистана///
а то же время макс из Кустаная внедряет
новые ит технологии в захолустной Канаде. почему то.
так и живет казахстан.
поэтому и Борат знаменит.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:04
Совсем флуд - "запустили"...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:07
Цитата:
Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали.
alex_60:
наши соотечественники, вернувшиеся из Китая.
наши соотечественники, вернувшиеся из Китая.
Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7274
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:11
Цитата:
Борат знаменит потомучто он снят американцами про Америку
Глупость такая уповать на бората как зеркало наших проблем
С таким же успехом любую антисоветскую клюкву типо Рэмбо 3,убить Сталина,красный восход,красная жара, и утомленные солнцем можно изучать как достоверный образ советского человека,хотя многие уже так и делают)
alex_60:
поэтому и Борат знаменит.
поэтому и Борат знаменит.
Борат знаменит потомучто он снят американцами про Америку
Глупость такая уповать на бората как зеркало наших проблем
С таким же успехом любую антисоветскую клюкву типо Рэмбо 3,убить Сталина,красный восход,красная жара, и утомленные солнцем можно изучать как достоверный образ советского человека,хотя многие уже так и делают)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:16
Замечательные фильмы.
Борат и Борат 2...
Борат и Борат 2...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:25
Цитата:
да, это так.
знаешь почему?
есть причины на это, но
вслух говорить нельзя.
drakon:
Совсем флуд - "запустили
Совсем флуд - "запустили
да, это так.
знаешь почему?
есть причины на это, но
вслух говорить нельзя.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:27
Цитата:
ха ха ха.
скорее всего так и есть.
elektron:
Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали
Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали
ха ха ха.
скорее всего так и есть.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:33
Цитата:
Это называется "грант" - невозвратный кредит; главное - придумать что бы проект был , типа оригинальным и чем то отличался от других.
alex_60:
освоили финансы и лошадей
освоили финансы и лошадей
Это называется "грант" - невозвратный кредит; главное - придумать что бы проект был , типа оригинальным и чем то отличался от других.
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