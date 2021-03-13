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≡ Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41121
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 11:54
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Аким Рудного Куандык ИСПЕРГЕНОВ подтвердил приостановку процедуры взыскания 363 млн тенге с ТОО "АлатауГорСтрой". Эти деньги подрядчик должен вернуть государству, так как установленный им аттракцион был признан небезопасным
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7274
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 11:54
#1
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Что мешало передалать это колесо и пустить в работу чтобы отбить хоть часть денег в бюджет?
Но нет Гиньятову надо было чтобы его именно разобрали)
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
55
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:02
#2
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Цитата:
abaika95:
Что мешало переделать это колесо и пустить в работу

Всё мешало. По заключению экспертизы, чтобы колесо было безопасным, нужно утяжелить кабинки и выровнять в них центр тяжести. Но с увеличением массы кабинок возрастает и нагрузка на основу колеса, значит нужны другие опоры. А под другие опоры нужен другой фундамент. То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7274
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:06
#3
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
То есть по сути нужно было делать всё заново: покупать нормальное колесо, проводить все тендеры, закупки и заново устанавливать его в парке. Как следствие, старое колесо в любом случае демонтировать

По сути данное колесо можно было разобрать и собрать уже с новым укрепленным фундаментом,укрепленными кабинками и пустить в работу
Да доп траты которые в перспективе со временем всеровно окупились бы
Ну а сейчас что?
А сейчас ничего
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4540
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:08
#4
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Козлом сделали тлеуова, хотя если копнуть глубже, во время визита областного акима группа товарищей подошли к гостям с просьбой о колесе. Это чей сценарий такой, неужели тот же тлеуов? А крышеватель сего проекта вообще повел себя некрасиво, бросил всех напроизвол судьбы и свалил восвояси
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1731
Re: Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:27
#5
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Цитата:
abaika95:
Ну а сейчас что?


Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности"; или же на худой конец - обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7274
Деньги за колесо никто не вернет - аким Рудного
Отправлено: 13.03.21 - 12:49
#6
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Цитата:
ACROS:
Как что: можно с них заборчики сварить; можно какие то городские инсталяции сделать ( любит же власть вкладывать деньги в "малые архитектурные формы") в городском парке; или же памятник соорудить, типа "памятник без хозяйственности

Это все деньги не отобьёт)
Цитата:
ACROS:
обратно отправить в Китай на переплавку:".. мол изготовьте нам заново, но получше уже..".

Чтобы потом рудничане (малая часть активистов) начала ныть что за чем им колесо?)
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