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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 85 из 86«1...83848586»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:09
#1261
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2267
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:15
#1262
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Спасибо,джентльмены!

О силе женской красоты:


Хорошо мужчинам, они должны быть только чуть красивее обезьяны :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3225
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:18
#1263
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А вот и комментатор мирового спорта местного разлива пришёл .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 14:35
#1264
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Цитата:
alex_60:
Завьялов


Вы любитель со стажем; я тоже помню те моменты, помню Сметанину, Кулакову, Тихонова, Гаранина с его олимпийской бронзой, но "золотой" медалью в эстафете, когда он на подьёме обошёл троих и принёс бронзу сборной.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2253
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 15:36
#1265
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Цитата:
alex_60:
Козлов я: Поздравляю всех женщин, Цитата: Victor Yang: Всех девушек . интересно, кого Дракон поздравит.


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 16:34
#1266
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Цитата:
ACROS:
я тоже помню те моменты,

вчера во время марафона комментаторы вспоминали нашего Владимира Смирнова, казахстанца, олимпийского чемпиона 1994 года на 50 км. многократного чемпиона мира.
вчера ему исполнилось 56 лет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 08.03.21 - 20:32
#1267
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[Исправлено: elektron, 08.03.2021 - 15:33]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 11:41
#1268
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прочитал сейчас на нуре про нашу область
///IT-деятельность в Аркалыке полностью поддерживают наши соотечественники, вернувшиеся из Китая. А в Рудном у нас также внедрены передовые технологии под названием Хиташи. Их внедрили и поддерживают наши братья, прибывшие из Узбекистана///

а то же время макс из Кустаная внедряет
новые ит технологии в захолустной Канаде. почему то.
так и живет казахстан.
поэтому и Борат знаменит.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:04
#1269
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Совсем флуд - "запустили"... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6564
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:07
#1270
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Цитата:
alex_60:
наши соотечественники, вернувшиеся из Китая.

Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7274
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:11
#1271
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Цитата:
alex_60:
поэтому и Борат знаменит.

Борат знаменит потомучто он снят американцами про Америку
Глупость такая уповать на бората как зеркало наших проблем
С таким же успехом любую антисоветскую клюкву типо Рэмбо 3,убить Сталина,красный восход,красная жара, и утомленные солнцем можно изучать как достоверный образ советского человека,хотя многие уже так и делают)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21359
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:16
#1272
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Замечательные фильмы.
Борат и Борат 2... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:25
#1273
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Цитата:
drakon:
Совсем флуд - "запустили


да, это так.
знаешь почему?
есть причины на это, но
вслух говорить нельзя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11313
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:27
#1274
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Цитата:
elektron:
Это как те, что из Монголии, освоили финансы и лошадей и обратно уехали


ха ха ха.
скорее всего так и есть.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1731
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 13.03.21 - 12:33
#1275
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Цитата:
alex_60:
освоили финансы и лошадей


Это называется "грант" - невозвратный кредит; главное - придумать что бы проект был , типа оригинальным и чем то отличался от других.
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