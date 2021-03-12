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Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41117
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
Диас "кофейный стаканчик" видно устал целый год в крантине сидеть без популярности и хайпа,почувствовал себя лидером после "аким выходи",теперь будет на каждую тему выходить и призывать хомячков)
Дешёвая Популярность это дело такое....сродни наркотику
Дешёвая Популярность это дело такое....сродни наркотику
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 164
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 21:00
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег! Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.Кругом козьи тропы и никто ВООБЩЕ не возмущается. Всё чинно и благородно и без мата!
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 21:03
Цитата:
Нет это очень просто и на этом хайп не поднимешь
У него теперь митинг ради митинга будет постоянно,пока должность не дадут в акимате какую-нибудь)
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег
Нет это очень просто и на этом хайп не поднимешь
У него теперь митинг ради митинга будет постоянно,пока должность не дадут в акимате какую-нибудь)
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 22:51
Гражданский активист, это что за птица, в табеле о рангах?
Есть ещё титул ,,известный блоггер,,
Может ли гражданский активист быть одновременно известным блоггером?
Или это масло-масляное.
Кто эти звания присваивает?
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?
Или гражданским активистом?
Или известным блоггером?
Есть ещё титул ,,известный блоггер,,
Может ли гражданский активист быть одновременно известным блоггером?
Или это масло-масляное.
Кто эти звания присваивает?
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?
Или гражданским активистом?
Или известным блоггером?
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 22:58
Цитата:
Однако, в первый раз здравая мысль...
Удивлён.
Цитата:
Это до Златоуста? Или после?
Или покидаете Казахстан перебираясь на ПМЖ
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать сне
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать сне
Однако, в первый раз здравая мысль...
Удивлён.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были мы недавно в Рязани
Были мы недавно в Рязани
Это до Златоуста? Или после?
Или покидаете Казахстан перебираясь на ПМЖ
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 00:17
Цитата:
А если тебя редакция на мороз выкинет с голой...опой то ты кем будешь? Независимой журналисткой или борцухой с системой?)
Подумай не отвечай сразу а то мало ли)
Coopidon:
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?
А если тебя редакция на мороз выкинет с голой...опой то ты кем будешь? Независимой журналисткой или борцухой с системой?)
Подумай не отвечай сразу а то мало ли)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7793
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 01:31
Вообще то он прав,город ведь действительно завален снегом и никто как то не торопиться его убирать.
А что творится в Затобольске(Тобыл),это вообще назад в 2000.
По улице 25лет целины дети 2 дня назад пошли в школу,а тротуары здесь не чистили с начала зимы,приходиться идти прям по дороге.
По 40 лет октября 2 дня назад была огромная колея,сегодня ехал немного срезали.
Даже свою любимую Терешкова которая выходит на районный акимат и ту забросили,вчера её правда ночью начали чистить,но пока только от акимата в сторону церкви.
И это центральные улицы,а что твориться на второстепенных так это вообще колапс,мою улицу например за всю зиму почистили один раз,ну как почистили ,погрузчик проехал вперёд назад ,одна полоса есть для движения и хватит.
А что творится в Затобольске(Тобыл),это вообще назад в 2000.
По улице 25лет целины дети 2 дня назад пошли в школу,а тротуары здесь не чистили с начала зимы,приходиться идти прям по дороге.
По 40 лет октября 2 дня назад была огромная колея,сегодня ехал немного срезали.
Даже свою любимую Терешкова которая выходит на районный акимат и ту забросили,вчера её правда ночью начали чистить,но пока только от акимата в сторону церкви.
И это центральные улицы,а что твориться на второстепенных так это вообще колапс,мою улицу например за всю зиму почистили один раз,ну как почистили ,погрузчик проехал вперёд назад ,одна полоса есть для движения и хватит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4538
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 06:56
Частники настолько осволочнели, скидываются на трактор и тот чистит строго у твоих ворот и всё! Почему бы не пройти целиком по улице? Нет, только на указанные границы.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13763
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:37
Цитата:
А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время - пользы будет гораздо больше в борьбе с сугробами. Но таких желающих не найдётся, конечно, ведь с лопатами идти - это не на митинг выходить. Сейчас есть служба 109 - очень удобная. Пусть туда направляет все жалобы.
Добринцофф:
Вообще то он прав,город ведь действительно завален снегом и никто как то не торопиться его убирать.
Вообще то он прав,город ведь действительно завален снегом и никто как то не торопиться его убирать.
А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время - пользы будет гораздо больше в борьбе с сугробами. Но таких желающих не найдётся, конечно, ведь с лопатами идти - это не на митинг выходить. Сейчас есть служба 109 - очень удобная. Пусть туда направляет все жалобы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11300
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:53
Цитата:
сейчас с лопатами выходить уже бесполезно.
сил не хватит.
кучи снега перешли в консистенцию каменных глыб.
только тяжелая техника.
Victor Yang:
Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время
Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время
сейчас с лопатами выходить уже бесполезно.
сил не хватит.
кучи снега перешли в консистенцию каменных глыб.
только тяжелая техника.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11300
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:56
Цитата:
потому что оплачена работа только в указанных границах.
капитализм на дворе, этим все сказано.
сайлау курманов:
Почему бы не пройти целиком по улице? Нет, только на указанные границы.
Почему бы не пройти целиком по улице? Нет, только на указанные границы.
потому что оплачена работа только в указанных границах.
капитализм на дворе, этим все сказано.
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