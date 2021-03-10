Отправлено: - 18:23

Маркс:

Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15

Маркс:

Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:

Нурбанчик:

Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.

Цитата:Ты сам то понял что написал?)Сам себе перечишь МРАКобес (по другому уже не буду тебя называть,Саратов форева) со своим часом в итоге твой перевод никому погоды не сделаетЦитата:Если бы ты был моим учителемТо тебя бы уволили через неделю за проф непригодность и от того что ученики 6 класса опускают тебя за незнание своего же предмета)Цитата:Ты надеюсь из штанов уже выпрыгнул доказывая мне что белое это чёрное?Ещё раз для всех мракобесовВы можете хоть молоко с селёдкой кушать и причмокиватьНо факт того что наше природное время +4 а не +5 и возвращать надо 2 часа а не ваш кастрированный 1 час) тут вроде уже предлагали в какой-то статьеПереводите себе 1 час раз такие фанатики и спите по утрамТолько не удивляйтесь почему вас с работы погонят тряпками разными)