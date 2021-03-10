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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
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"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:33
Цитата:
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
abaika95:
Но я уверен они не будут выступать за 2 часа Знаешь почему?
Но я уверен они не будут выступать за 2 часа Знаешь почему?
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:39
Цитата:
Очевидно АП
Их тактика "мы не виноваты"
Виноваты все на местах
Тяфкайте на них а мы посмотрим но ничего не сделаем)
Цитата:
Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
drakon: Кто, по всей видимости, поставил им задачу, тявкать, на этого акима?...
Очевидно АП
Их тактика "мы не виноваты"
Виноваты все на местах
Тяфкайте на них а мы посмотрим но ничего не сделаем)
Цитата:
Маркс:
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 21:21
Цитата:
Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15. Вам же объясняли в школе понятие средне-взвешенного. Хотя вы же как раз к тому времени докурили учебник географии и перешли к математике. Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:
"Запомни, абайка95!"
Удар указкой:
"Оптимальный перевод времени - один час!"
Два удара указкой:
"Идеальный перевод времени для области - один час!"
Несколько ударов молча и без перерыва повтор экзекуции сначала.
abaika95:
Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15. Вам же объясняли в школе понятие средне-взвешенного. Хотя вы же как раз к тому времени докурили учебник географии и перешли к математике. Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:
"Запомни, абайка95!"
Удар указкой:
"Оптимальный перевод времени - один час!"
Два удара указкой:
"Идеальный перевод времени для области - один час!"
Несколько ударов молча и без перерыва повтор экзекуции сначала.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2016
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 17:48
Цитата:
Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.
[Исправлено: Нурбанчик, 12.03.2021 - 17:50]
Маркс: Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15. Вам же объясняли в школе понятие средне-взвешенного. Хотя вы же как раз к тому времени докурили учебник географии и перешли к математике. Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая: "Запомни, абайка95!" Удар указкой: "Оптимальный перевод времени - один час!" Два удара указкой: "Идеальный перевод времени для области - один час!"
Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.
[Исправлено: Нурбанчик, 12.03.2021 - 17:50]
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 18:23
Цитата:
Ты сам то понял что написал?)
Сам себе перечишь МРАКобес (по другому уже не буду тебя называть,Саратов форева) со своим часом в итоге твой перевод никому погоды не сделает
Цитата:
Если бы ты был моим учителем
То тебя бы уволили через неделю за проф непригодность и от того что ученики 6 класса опускают тебя за незнание своего же предмета)
Цитата:
Ты надеюсь из штанов уже выпрыгнул доказывая мне что белое это чёрное?
Ещё раз для всех мракобесов
Вы можете хоть молоко с селёдкой кушать и причмокивать
Но факт того что наше природное время +4 а не +5 и возвращать надо 2 часа а не ваш кастрированный 1 час) тут вроде уже предлагали в какой-то статье
Переводите себе 1 час раз такие фанатики и спите по утрам
Только не удивляйтесь почему вас с работы погонят тряпками разными)
Маркс:
Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15
Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15
Ты сам то понял что написал?)
Сам себе перечишь МРАКобес (по другому уже не буду тебя называть,Саратов форева) со своим часом в итоге твой перевод никому погоды не сделает
Цитата:
Маркс:
Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:
Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:
Если бы ты был моим учителем
То тебя бы уволили через неделю за проф непригодность и от того что ученики 6 класса опускают тебя за незнание своего же предмета)
Цитата:
Нурбанчик:
Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.
Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.
Ты надеюсь из штанов уже выпрыгнул доказывая мне что белое это чёрное?
Ещё раз для всех мракобесов
Вы можете хоть молоко с селёдкой кушать и причмокивать
Но факт того что наше природное время +4 а не +5 и возвращать надо 2 часа а не ваш кастрированный 1 час) тут вроде уже предлагали в какой-то статье
Переводите себе 1 час раз такие фанатики и спите по утрам
Только не удивляйтесь почему вас с работы погонят тряпками разными)
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 18:57
Цитата:
Цитата:
То мне пришлось бы купить деревообрабатывающий заводик по производству указок, которые бы ежедневно ломались от вбивания знаний в твой чугунок, который ты ошибочно принимаешь за голову. Но хоть какие-то элементарные знания я бы тебе всё-таки вбил. Жаль, что не я был твоим учителем и тебе теперь так и придется жить полным невеждой.
[Исправлено: Маркс, 12.03.2021 - 19:13]
abaika95:Там и понимать нечего? Все написано доступно даже для шестиклассника. Но когда у человека вместо мозга плещется пиво, то туда даже самой толстой указкой не достучишься. Если не понимаешь, то постарайся изучить вопрос, а не раздражаться, что не можешь понять простых вещей. А если не получается понять, то просто смирись и не отсвечивай.
Ты сам то понял что написал?)
Ты сам то понял что написал?)
Цитата:
abaika95:
Если бы ты был моим учителем
Если бы ты был моим учителем
То мне пришлось бы купить деревообрабатывающий заводик по производству указок, которые бы ежедневно ломались от вбивания знаний в твой чугунок, который ты ошибочно принимаешь за голову. Но хоть какие-то элементарные знания я бы тебе всё-таки вбил. Жаль, что не я был твоим учителем и тебе теперь так и придется жить полным невеждой.
[Исправлено: Маркс, 12.03.2021 - 19:13]
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 19:03
Цитата:
Это типа психологического якоря, которым тебя когда-то травмировали?
"Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый Его пытали! Как же я раньше не догадалась!" (с)
abaika95:
Вы можете хоть молоко с селёдкой кушать и причмокивать
Вы можете хоть молоко с селёдкой кушать и причмокивать
Это типа психологического якоря, которым тебя когда-то травмировали?
"Завербовали! Но как он мог! Ох, он такой доверчивый Его пытали! Как же я раньше не догадалась!" (с)
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 19:52
Цитата:
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз чтобы у тебя все шестерёнки которые ты называешь мозгом на место хоть чучуть встали
Ты уже сам запутался и не ведаешь какой бред несёшь
А может это пятница и водочка так влияет на тебя?
Цитата:
Ещё раз для тугих
Тебе бы шестиклашки давно бы уже настучали за твою непролазную глупость)
Мне жаль твоих преподавателей что мучались с тобой в школе потом в институте а уж сержанты наверно от тебя вообще вешались в стройбате,даже на пальцах таким как ты наверно трудно что-то объяснить))
Но я стараюсь
Смотри палец (не ветка)
Маркс:
Там и понимать нечего? Все написано доступно даже для шестиклассника. Но когда у человека вместо мозга плещется пиво, то туда даже самой толстой указкой не достучишься. Если не понимаешь, то постарайся изучить вопрос, а не раздражаться, что не можешь понять простых вещей. А если не получается понять, то просто смирись и не отсвечивай.
Там и понимать нечего? Все написано доступно даже для шестиклассника. Но когда у человека вместо мозга плещется пиво, то туда даже самой толстой указкой не достучишься. Если не понимаешь, то постарайся изучить вопрос, а не раздражаться, что не можешь понять простых вещей. А если не получается понять, то просто смирись и не отсвечивай.
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз чтобы у тебя все шестерёнки которые ты называешь мозгом на место хоть чучуть встали
Ты уже сам запутался и не ведаешь какой бред несёшь
А может это пятница и водочка так влияет на тебя?
Цитата:
Маркс:
Жаль, что не я был твоим учителем и тебе теперь так и придется жить полным невеждой.
Жаль, что не я был твоим учителем и тебе теперь так и придется жить полным невеждой.
Ещё раз для тугих
Тебе бы шестиклашки давно бы уже настучали за твою непролазную глупость)
Мне жаль твоих преподавателей что мучались с тобой в школе потом в институте а уж сержанты наверно от тебя вообще вешались в стройбате,даже на пальцах таким как ты наверно трудно что-то объяснить))
Но я стараюсь
Смотри палец (не ветка)
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 22:53
Цитата:
Я бы мог тебе порекомендовать сделать то же самое, но точно знаю, что ты своим чугунком только испортишь стену и вдобавок разбудишь соседей звоном пустой посуды. Понимаю, что ты жаждешь торжества глупости и готов уничтожить любые искры просвещения вокруг себя, но воины разума никогда не пойдут на конформизм с силами тупоголовости.
abaika95:
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз
Я бы мог тебе порекомендовать сделать то же самое, но точно знаю, что ты своим чугунком только испортишь стену и вдобавок разбудишь соседей звоном пустой посуды. Понимаю, что ты жаждешь торжества глупости и готов уничтожить любые искры просвещения вокруг себя, но воины разума никогда не пойдут на конформизм с силами тупоголовости.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 797
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 23:31
Цитата:
Не давай советов, которыми сам не пользовался. А если пользовался, но они не помогли, то таких советов давать не надо!
Погремушка.
[Исправлено: Coopidon, 12.03.2021 - 23:32]
abaika95:
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз чтобы у тебя все шестерёнки которые ты называешь мозгом на место хоть чучуть встали
Разбегись,пожалуйста,прошу,умоляю разбегись и ударься головой об стенку пару раз чтобы у тебя все шестерёнки которые ты называешь мозгом на место хоть чучуть встали
Не давай советов, которыми сам не пользовался. А если пользовался, но они не помогли, то таких советов давать не надо!
Погремушка.
[Исправлено: Coopidon, 12.03.2021 - 23:32]
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 13.03.21 - 00:20
Цитата:
Хорошо а ты тут причем тогда?)
Войны разума тут есть на форуме парочку но ты в их число не выходишь так-то)
Ты так,мальчишка для общественной порки)
смирись)
Цитата:
Молодец что подписалась в конце
Теперь всегда так делай
Чтобы новички знали)
Маркс:
Понимаю, что ты жаждешь торжества глупости и готов уничтожить любые искры просвещения вокруг себя, но воины разума никогда не пойдут на конформизм с силами тупоголовости.
Понимаю, что ты жаждешь торжества глупости и готов уничтожить любые искры просвещения вокруг себя, но воины разума никогда не пойдут на конформизм с силами тупоголовости.
Хорошо а ты тут причем тогда?)
Войны разума тут есть на форуме парочку но ты в их число не выходишь так-то)
Ты так,мальчишка для общественной порки)
смирись)
Цитата:
Coopidon:
Не давай советов, которыми сам не пользовался. А если пользовался, но они не помогли, то таких советов давать не надо! Погремушка
Не давай советов, которыми сам не пользовался. А если пользовался, но они не помогли, то таких советов давать не надо! Погремушка
Молодец что подписалась в конце
Теперь всегда так делай
Чтобы новички знали)
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 13.03.21 - 08:42
Цитата:
Истощился уже твой мозг в форумных войнах, извилины от напряжения совсем прямыми стали. Совсем уж чушь городишь и не замечаешь. Приведенная цитата тому подтверждение. А выражение "в число не выходишь" - истинный шедевр воспалённого сознания. Типа "он не выходил в число преступников". Как же тебя понимать-то, коль ты два слова связать не можешь? Отдохнуть бы тебе надо, успокоиться. Чтобы палата была тихая, не буйная.
Цитата:
Там и от алкоголизма лечат, дяденька!
abaika95:
Войны разума тут есть на форуме парочку но ты в их число не выходишь так-то)
Войны разума тут есть на форуме парочку но ты в их число не выходишь так-то)
Истощился уже твой мозг в форумных войнах, извилины от напряжения совсем прямыми стали. Совсем уж чушь городишь и не замечаешь. Приведенная цитата тому подтверждение. А выражение "в число не выходишь" - истинный шедевр воспалённого сознания. Типа "он не выходил в число преступников". Как же тебя понимать-то, коль ты два слова связать не можешь? Отдохнуть бы тебе надо, успокоиться. Чтобы палата была тихая, не буйная.
Цитата:
abaika95:
Ты так,мальчишка
Ты так,мальчишка
Там и от алкоголизма лечат, дяденька!
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