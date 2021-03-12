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≡ Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41117
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
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Гражданский активист Диас НУРМАГАМБЕТОВ сегодня, 12 марта, был арестован по ст. 488 КоАП РК (нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний). Об этом он сам сообщил «НГ».
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7265
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 20:54
#1
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Диас "кофейный стаканчик" видно устал целый год в крантине сидеть без популярности и хайпа,почувствовал себя лидером после "аким выходи",теперь будет на каждую тему выходить и призывать хомячков)
Дешёвая Популярность это дело такое....сродни наркотику
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
164
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 21:00
#2
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Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег! Были мы недавно в Рязани,так там понятия не имеют что надо чистить тротуары.Кругом козьи тропы и никто ВООБЩЕ не возмущается. Всё чинно и благородно и без мата!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7265
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 12.03.21 - 21:03
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать снег

Нет это очень просто и на этом хайп не поднимешь
У него теперь митинг ради митинга будет постоянно,пока должность не дадут в акимате какую-нибудь)
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
797
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 22:51
#4
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Гражданский активист, это что за птица, в табеле о рангах?
Есть ещё титул ,,известный блоггер,,
Может ли гражданский активист быть одновременно известным блоггером?
Или это масло-масляное.
Кто эти звания присваивает?
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?
Или гражданским активистом?
Или известным блоггером?
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
797
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 12.03.21 - 22:58
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем выходить на митинг? Лучше возьми лопату и помоги дорожникам убирать сне

Однако, в первый раз здравая мысль...
Удивлён.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Были мы недавно в Рязани

Это до Златоуста? Или после?
Или покидаете Казахстан перебираясь на ПМЖ
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7265
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 00:17
#6
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Цитата:
Coopidon:
Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?

А если тебя редакция на мороз выкинет с голой...опой то ты кем будешь? Независимой журналисткой или борцухой с системой?)
Подумай не отвечай сразу а то мало ли)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7793
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 01:31
#7
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Вообще то он прав,город ведь действительно завален снегом и никто как то не торопиться его убирать.
А что творится в Затобольске(Тобыл),это вообще назад в 2000.
По улице 25лет целины дети 2 дня назад пошли в школу,а тротуары здесь не чистили с начала зимы,приходиться идти прям по дороге.
По 40 лет октября 2 дня назад была огромная колея,сегодня ехал немного срезали.
Даже свою любимую Терешкова которая выходит на районный акимат и ту забросили,вчера её правда ночью начали чистить,но пока только от акимата в сторону церкви.
И это центральные улицы,а что твориться на второстепенных так это вообще колапс,мою улицу например за всю зиму почистили один раз,ну как почистили ,погрузчик проехал вперёд назад ,одна полоса есть для движения и хватит.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4538
Re: Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега...
Отправлено: 13.03.21 - 06:56
#8
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Частники настолько осволочнели, скидываются на трактор и тот чистит строго у твоих ворот и всё! Почему бы не пройти целиком по улице? Нет, только на указанные границы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13763
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:37
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Вообще то он прав,город ведь действительно завален снегом и никто как то не торопиться его убирать.

А что митингами можно добиться? Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время - пользы будет гораздо больше в борьбе с сугробами. Но таких желающих не найдётся, конечно, ведь с лопатами идти - это не на митинг выходить. Сейчас есть служба 109 - очень удобная. Пусть туда направляет все жалобы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11300
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:53
#10
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Цитата:
Victor Yang:
Если 1000 человек вместо митинга выйдут с лопатами на то же время


сейчас с лопатами выходить уже бесполезно.
сил не хватит.
кучи снега перешли в консистенцию каменных глыб.
только тяжелая техника.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11300
Призывавшего выходить на митинг за очистку улиц от снега костанайца арестовали на 5 суток
Отправлено: 13.03.21 - 09:56
#11
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Цитата:
сайлау курманов:
Почему бы не пройти целиком по улице? Нет, только на указанные границы.


потому что оплачена работа только в указанных границах.
капитализм на дворе, этим все сказано.
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