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Coopidon:

Если Погремушку накажет замечанием его бастык и лишит премии, за плохие комментарии, то он будет безработным?

Цитата:А если тебя редакция на мороз выкинет с голой...опой то ты кем будешь? Независимой журналисткой или борцухой с системой?)Подумай не отвечай сразу а то мало ли)