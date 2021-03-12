Отправлено: - 20:35

костанаец:

а снег с обочин, который не вывезли? куда попадет? сразу на полигон?

Цитата:по идее в ливнёвку и на очистку, Но за их отсутствием, скорее всего в землю, а что дотечёт до Тобола в него. Печалька.