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≡ Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной зоне Тобола перекроют в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41116
Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной зоне Тобола перекроют в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 16:25
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ТОО «Абырой GOLD» будет оштрафовано за вывоз грязного городского снега на несанкционированную свалку. Об этом заявил руководитель отдела ЖКХ Костаная Наурзбай МУСИН на брифинге, посвящённом уборке городских улиц.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11296
Re: Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной...
Отправлено: 12.03.21 - 16:25
#1
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//// Костанае есть 4 площадки для вывоза снега, стоки из них в Тобол не попадают.///

и куда же они попадают?
хотелось бы узнать.
там природа совсем отсутствует?
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
107
Re: Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной...
Отправлено: 12.03.21 - 19:44
#2
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а снег с обочин, который не вывезли? куда попадет? сразу на полигон?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной зоне Тобола перекроют в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 20:35
#3
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Цитата:
костанаец:
а снег с обочин, который не вывезли? куда попадет? сразу на полигон?

по идее в ливнёвку и на очистку, Но за их отсутствием, скорее всего в землю, а что дотечёт до Тобола в него. Печалька. :oops:
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
797
Re: Бетонные блоки против вывоза снега - Подъезд к водоохранной...
Отправлено: 12.03.21 - 23:04
#4
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Цитата:
Это не просто снег, а снег с улиц - то есть, его обрабатывали реагентами, в составе которых есть соль, - отмечает Мукашев. - 

Не верю!
Реагенты, которыми обрабатывают дороги, абсолютно безвредны для окружающей среды.
Серьёзный человек об этом сказал. Только не помню кто.
Или они только для города пригодны и полезны?
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