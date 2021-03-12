Отправлено: - 22:04

Muad Dib:

Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой.





drakon:

сама бутылка 25 центов.

Цитата:Я и сейчас хожу с ней. Вот еще с тех времен... 2 штуки... вечныеА бидончик прохудился.. с ним за квасом и молоком ходили.Цитата:вот же стабильность... в 2012 году был в Германии, такая же цена была в автомате алкомаркета.