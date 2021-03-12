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≡ Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41116
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 13:09
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Жители п. Шиели (Ломоносовский сельский округ) Костанайской области сообщили "НГ", что после обильных снегопадов улицы в самом поселке и дорогу к нему ни разу не чистили. Шиели находится в 27 км от районного центра - п. Боровское.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:34
#15
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Цитата:
abaika95:
Я такто и пишу что суд начался,вы чем читаете?) а пока суд идёт

да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор? :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:36
#16
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Или ну да, до лета само рассосётся? :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:38
#17
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Цитата:
abaika95:

Вы понимаете, если Добринцофф в таком теипе работать будет, то он просто разорится. 30-ть лет перестраивались и так и не перестроились, однако. :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:43
#18
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Только вот от Добринцыффа не зависит жизнь людей, чего купить, в случае чего они и в другом месте купят. А вот мед. помощь должна быть круглосуточной.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11296
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:46
#19
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Цитата:
abaika95:
нурболванчика


а почему ты его называешь так?
он форумчанин известный, и адекватный,
в отличии от тебя пацана.
обозвать всех и вся.. тормозни.
нажми кнопку оn на мозгах.
ну если она есть конечно.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21356
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:53
#20
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Цитата:
alex_60:
а почему ты его называешь так?

У абайки95, есть ружьё - зарегистрированное,
на него, наверное?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7263
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:11
#21
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Цитата:
elektron:
да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор?

Ой это долго вам объяснять)
Мне лень если честно
Цитата:
alex_60:
а почему ты его называешь так? он форумчанин известный, и адекватный

Нет он Нурболванчик
Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:13
#22
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Цитата:
abaika95:
Мне лень если честно

Ну тогда и не утруждайтесь.
Хотя и вертолёт можно было бы выслать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:15
#23
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Цитата:
abaika95:
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит

А ты мечтаешь себя тут увековечить? :lol:
как наивно то))
забудут быстрей чем мысли летят. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:18
#24
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Цитата:
abaika95:


когда ни будь поймёшь со временем ;-)

[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 17:19]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11296
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:20
#25
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Цитата:
abaika95:
Нет он Нурболванчик Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним Старики уйду


понятно. кнопки ON нет на мозгах.претендуешь на звание идиот года?
можно устроить голосование.
уверен - ты победитель.

[Исправлено: alex_60, 12.03.2021 - 22:24]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21356
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:25
#26
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Цитата:
alex_60:
понятно. кнопки ON нет

А у мудераторов, наверное, внуки,
очки - спрятали. Ничего не видят... :lol: :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11296
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:32
#27
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Цитата:
drakon:
у мудераторов, наверное, внуки, очки - спрятали. Ничего не видят...


хорошо сказал.
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