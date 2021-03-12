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Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41116
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 13:09
Жители п. Шиели (Ломоносовский сельский округ) Костанайской области сообщили "НГ", что после обильных снегопадов улицы в самом поселке и дорогу к нему ни разу не чистили. Шиели находится в 27 км от районного центра - п. Боровское.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:34
Цитата:
да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор?
abaika95:
Я такто и пишу что суд начался,вы чем читаете?) а пока суд идёт
Я такто и пишу что суд начался,вы чем читаете?) а пока суд идёт
да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:36
Или ну да, до лета само рассосётся?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:38
Цитата:
Вы понимаете, если Добринцофф в таком теипе работать будет, то он просто разорится. 30-ть лет перестраивались и так и не перестроились, однако.
abaika95:
Вы понимаете, если Добринцофф в таком теипе работать будет, то он просто разорится. 30-ть лет перестраивались и так и не перестроились, однако.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:43
Только вот от Добринцыффа не зависит жизнь людей, чего купить, в случае чего они и в другом месте купят. А вот мед. помощь должна быть круглосуточной.
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:46
Цитата:
а почему ты его называешь так?
он форумчанин известный, и адекватный,
в отличии от тебя пацана.
обозвать всех и вся.. тормозни.
нажми кнопку оn на мозгах.
ну если она есть конечно.
abaika95:
нурболванчика
нурболванчика
а почему ты его называешь так?
он форумчанин известный, и адекватный,
в отличии от тебя пацана.
обозвать всех и вся.. тормозни.
нажми кнопку оn на мозгах.
ну если она есть конечно.
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 21:53
Цитата:
У абайки95, есть ружьё - зарегистрированное,
на него, наверное?...
alex_60:
а почему ты его называешь так?
а почему ты его называешь так?
У абайки95, есть ружьё - зарегистрированное,
на него, наверное?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7263
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:11
Цитата:
Ой это долго вам объяснять)
Мне лень если честно
Цитата:
Нет он Нурболванчик
Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит
elektron:
да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор?
да читаю, только вот не пойму, что мешает, заключить новый договор?
Ой это долго вам объяснять)
Мне лень если честно
Цитата:
alex_60:
а почему ты его называешь так? он форумчанин известный, и адекватный
а почему ты его называешь так? он форумчанин известный, и адекватный
Нет он Нурболванчик
Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:13
Цитата:
Ну тогда и не утруждайтесь.
Хотя и вертолёт можно было бы выслать.
abaika95:
Мне лень если честно
Мне лень если честно
Ну тогда и не утруждайтесь.
Хотя и вертолёт можно было бы выслать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:15
Цитата:
А ты мечтаешь себя тут увековечить?
как наивно то))
забудут быстрей чем мысли летят.
abaika95:
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит
Старики уйдут с форума скоро и никто вас не запомнит
А ты мечтаешь себя тут увековечить?
как наивно то))
забудут быстрей чем мысли летят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6563
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:18
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:20
Цитата:
понятно. кнопки ON нет на мозгах.претендуешь на звание идиот года?
можно устроить голосование.
уверен - ты победитель.
[Исправлено: alex_60, 12.03.2021 - 22:24]
abaika95:
Нет он Нурболванчик Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним Старики уйду
Нет он Нурболванчик Адевактности у него не вижу и известности не замечал за ним Старики уйду
понятно. кнопки ON нет на мозгах.претендуешь на звание идиот года?
можно устроить голосование.
уверен - ты победитель.
[Исправлено: alex_60, 12.03.2021 - 22:24]
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:25
Цитата:
А у мудераторов, наверное, внуки,
очки - спрятали. Ничего не видят...
alex_60:
понятно. кнопки ON нет
понятно. кнопки ON нет
А у мудераторов, наверное, внуки,
очки - спрятали. Ничего не видят...
Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 22:32
Цитата:
хорошо сказал.
drakon:
у мудераторов, наверное, внуки, очки - спрятали. Ничего не видят...
у мудераторов, наверное, внуки, очки - спрятали. Ничего не видят...
хорошо сказал.
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