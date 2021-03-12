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≡ Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41116
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
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"Как только нас обяжут работать на биоразлагаемых материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7303
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 22:04
#30
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Цитата:
Muad Dib:
Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой.

Я и сейчас хожу с ней. Вот еще с тех времен... 2 штуки... вечные

А бидончик прохудился.. с ним за квасом и молоком ходили.Цитата:


drakon:
сама бутылка 25 центов.

вот же стабильность... в 2012 году был в Германии, такая же цена была в автомате алкомаркета.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21356
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 22:10
#31
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Цитата:
elektron:
Что, пока до нёс, уже всё выпил? :lol:

Мешочки, были в дефиците. Это был,
примерно 1978 79 годы... :lol:
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6563
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 22:40
#32
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Цитата:
drakon:
примерно 1978 79 годы...

я в то время в отличие от некоторых, пиво не пил :-P
А когда уже пил, в мешочках не таскал :lol:

[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 17:44]
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