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≡ Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41115
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
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"Как только нас обяжут работать на биоразлагаемых материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2253
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
#1
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Будем со своими пластмассовыми ведерками в магазин ходить...

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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3843
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 14:30
#2
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Если плавно и постепенно переходить, то и в порядке и это необходимо делать.
А вот если сразу рубанут то да....
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
99
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:09
#3
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Надо рубить, и рубить эти пластиковые неразлагаемые отходы надо было еще в 90-е.

В пригороде природа очень грязная. Тобол весь вдоль города загажен бутылками, стаканчиками, пакетами и бог знает чем еще.

Природа прекрасно справится без человека. А вот человек, когда речь заходит о здоровье своего дома, должен быть умнее. Экономия в это вопросе не приемлема.

Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой. С маской же привык ходить. Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.

Вопрос удобства и экономии вообще не должен браться во внимание. Иначе все что наше поколение оставит для потомков, это горы пластикового мусора.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7792
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:23
#4
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Цитата:
Muad Dib:
Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.

За пивасом с банкой,это как?
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
21
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:09
#5
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Цитата:
Добринцофф:
За пивасом с банкой,это как?

А надо завязывать с этим пойлом.
Ну или требовать в продаже пиво.
А так и даже не жалко...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21349
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:09
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,

А ненадо минералку, в стекло. А сделать так.

Брать залоговую стоимость за пластиковую бутылку.
Вот упаковка воды, видно значок.На коле тоже.
Сама вода стоит 66 центов, а пустые бутылки-1.50 евро.
В магазине их принимает автомат.Вода стоит 11 центов,
за бутылку, сама бутылка 25 центов. Можешь выбросить,
бутылку, на берегу Тобола. Вот и вся проблемма...
:lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:12
#7
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Цитата:
Добринцофф:
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.

Ну так можно и за пластик брать деньги, при сдаче - возврат ден. средств. ;-)
У нас стекло 8 центов, поэтому ещё разбрасывается, но редко, так как в основном люди ящиками берут. А если кто и выбросит, бомжи подберут А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей. Если кто разбрасывает, не залёживается долго. :lol:

[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 13:14]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21349
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:12
#8
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Цитата:
Добринцофф:
За пивасом с банкой,это как?

Что, не помнишь? Да молодо-зелено... :lol: :oops: :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:25
#9
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Кстати пластиковые пакеты-сумки, как и одноразовую пластиковую посуду и ещё там чего то запретили или на пути к запрету.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11289
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:03
#10
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пошел на лоджию, посмотрел.
пакет полотняный магазина Woolworth, c надписью
kauf mit kopfchen, из прошлого века,
висит, с сухофруктами собственного
изготовления.служит уже много лет.
еще один полотняный с рекламой SPD
в гараже висит. для использования по необходимости. рядом советская сетка.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:05
#11
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Цитата:
alex_60:
рядом советская сетка.

И ностальгия :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:07
#12
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У нас кстати есть магазины, как в союзе были. Можешь и молока в бидончик купить и сметанку или йогурт в собой принесённую баночку. Они просто совсем от пластика отказались. Но большого развития ещё не получили. Так что СССР ещё тогда был впереди планеты всей. :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11289
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:10
#13
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Цитата:
elektron:
ностальгия


а рядом еще такое атласное полотнище-
слава строителям коммунизма.
да, это память.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7792
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:27
#14
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Цитата:
drakon:
Что, не помнишь? Да молодо-зелено..

Помню,я не только с банками,но и с канистрачками ходил.
Была у меня фирменная раздутая 3-х литровая,в которую по факту 4.5 л влазило.

Цитата:
elektron:
А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей.

125 тнг за пустую полторашку,у нас бы то же было очень популярно.
Сейчас новая полторашка 45-50тнг стоит и принимают их только как вторсырьё за копейки.
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