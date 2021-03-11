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≡ Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41115
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
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В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6550
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:21
#15
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Вон фонд ФСМС даже создали, только те походу неправильно поняли, что деньги в медицину должны идти, они их себе в ЗП решили распределить и на расходы по содержанию фонда. :-x

[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 15:23]
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