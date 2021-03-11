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Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 41115
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.
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(Полноправные пользователи)
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- 2253
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 17:16
Цитата:
Попробуй такую удержи...
В Казахстане вынесут на обсуждение вопрос введения ответственности для взрослых за оставление детей без присмотра.
Попробуй такую удержи...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.10.14
- Сообщений:
- 86
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 11.03.21 - 21:11
А вот зто совсем не смешно.. дочь моя, будучи в 5летнем возрасте одна дома играла со спичками и пыталась поджечь матрац... мы, родители, на свой страх и риск оставили ее дома одну.. мы были конечно же молоды, понимали ответственность, но работать тоже надо было... слава Богу удалось обошлось без серьезных последствий.. сегодня у нас сын.. 7 лет.. карантин и школа вещи оказались несовместимые и большую часть дня сын один дома.. Большой вопрос? кто оплатит рабочий день, если с сыном дома будет супруга или я? Прогул или больничный, отгул за свой счет или увольнение???? Наказать можно всегда, а решить проблему, так некому... ПС бабушки нет, дедушки нет...
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 12.03.21 - 03:47
Цитата:
Финансовые проблемы нельзя решать за счет детской безопасности. Дети должны быть под присмотром, и точка.
Неравнодушный гражданин:
Финансовые проблемы нельзя решать за счет детской безопасности. Дети должны быть под присмотром, и точка.
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 09:51
Еще один изначально не выполнимый законопроект!... Для чего это рассматривать? Для изображения законотворческой деятельности? Дети сидели, сидят и будут сидеть дома одни! Так у нас устроена жизнь, общество и менталитет!
Родители зарабатывают на жизнь этих детей!
А что министр и депутаты на сравнивают уровень доходов в тех странах, где стучат полиции? Наверняка это скандинавские страны, куда они всё за бюджетные деньги за опытом ездят. С их доходами можно позволить одному родителю сидеть дома или нанять няньку. Но не у нас... Хотя наши чинуши витают в нурлыкунских отчетах с полумиллионными зарплатами и считают, что многодетная семья в ауле под Каскеленом как сыр в масле катается.
Да, трагедии страшные случались. Это все стечение обстоятельств, несчастные случаи... не массовые. Ответственность конечно за это на родителях, но они уже наказаны ...горем. Но не надо всех под одну гребенку зажимать этими законами.
[Исправлено: yudjin, 12.03.2021 - 09:52]
Родители зарабатывают на жизнь этих детей!
А что министр и депутаты на сравнивают уровень доходов в тех странах, где стучат полиции? Наверняка это скандинавские страны, куда они всё за бюджетные деньги за опытом ездят. С их доходами можно позволить одному родителю сидеть дома или нанять няньку. Но не у нас... Хотя наши чинуши витают в нурлыкунских отчетах с полумиллионными зарплатами и считают, что многодетная семья в ауле под Каскеленом как сыр в масле катается.
Да, трагедии страшные случались. Это все стечение обстоятельств, несчастные случаи... не массовые. Ответственность конечно за это на родителях, но они уже наказаны ...горем. Но не надо всех под одну гребенку зажимать этими законами.
[Исправлено: yudjin, 12.03.2021 - 09:52]
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13761
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 10:09
Цитата:
Ну не в 6 же лет. На фоне последних трагических событий - правильное решение, а то будет продолжаться гибель детей. А тут уж лес рубят - щепки летят. Законопроекты на то и разрабатываются и обсуждаются, чтобы иметь решение для всего населения. Вкупе с ним должны быть ещё законы, которые дают возможность родителям сидеть дома. Ну или хотя бы работа продлёнок в школе.
[Исправлено: Victor Yang, 12.03.2021 - 10:12]
yudjin:
Дети сидели, сидят и будут сидеть дома одни!
Дети сидели, сидят и будут сидеть дома одни!
Ну не в 6 же лет. На фоне последних трагических событий - правильное решение, а то будет продолжаться гибель детей. А тут уж лес рубят - щепки летят. Законопроекты на то и разрабатываются и обсуждаются, чтобы иметь решение для всего населения. Вкупе с ним должны быть ещё законы, которые дают возможность родителям сидеть дома. Ну или хотя бы работа продлёнок в школе.
[Исправлено: Victor Yang, 12.03.2021 - 10:12]
Я
(Полноправные пользователи)
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- 02.11.19
- Сообщений:
- 450
Re: Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в...
Отправлено: 12.03.21 - 10:48
Штраф за то , что пытаются создать детям достойные условия жизни .
Нормальный ход мысли или тупое подражание ?
Нормальный ход мысли или тупое подражание ?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1726
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 11:10
Цитата:
Цитата:
Может не надо перекладывать с больной ( с государства)головы на здоровую (на родителей) и не надо "умничать" перед журналистами и не "открывать" америк: просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе, с государственным содержанием (государство заинтересованно в ПРАВИЛЬНОМ воспитании подрастающего поколения ( это будущие граждане, будущие налогоплательщики и будущие защитники)и ДОЛЖНО брать на себя ВСЕ расходы по их содержанию). У родителей появяться больше времени для заработка и содержания семей в достатке.
[Исправлено: ACROS, 12.03.2021 - 11:14]
yudjin:
Цитата:
Victor Yang:
Может не надо перекладывать с больной ( с государства)головы на здоровую (на родителей) и не надо "умничать" перед журналистами и не "открывать" америк: просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе, с государственным содержанием (государство заинтересованно в ПРАВИЛЬНОМ воспитании подрастающего поколения ( это будущие граждане, будущие налогоплательщики и будущие защитники)и ДОЛЖНО брать на себя ВСЕ расходы по их содержанию). У родителей появяться больше времени для заработка и содержания семей в достатке.
[Исправлено: ACROS, 12.03.2021 - 11:14]
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 11:33
Цитата:
В 6 лет сейчас дети уже идут в КПП... которое конечно совсем дурацкое, но вариантов мало. В некоторых школах кпп с продленкой, что конечно облегчает присмотр. У меня кпп и 1 класс совпали с декретом второго ребенка, поэтому проблем не было, а в 8 лет ребенок уже вполне самостоятельный, даже ездить на тренировки могла сама. Тут многое индивидуально, люди подстраиваются, но штрафовать за безысходность - это верх маразма.
Цитата:
согласен... Советское в модернизированном сознании, все плохое. У нас очереди в садах сократили не строительством новых, а тем, что стали брать в сады после 2-х лет и выпускать уже на шестом году. А в советские годы с 1 до 7 лет могли быть в садах.
Victor Yang:
Ну не в 6 же лет.
Ну не в 6 же лет.
В 6 лет сейчас дети уже идут в КПП... которое конечно совсем дурацкое, но вариантов мало. В некоторых школах кпп с продленкой, что конечно облегчает присмотр. У меня кпп и 1 класс совпали с декретом второго ребенка, поэтому проблем не было, а в 8 лет ребенок уже вполне самостоятельный, даже ездить на тренировки могла сама. Тут многое индивидуально, люди подстраиваются, но штрафовать за безысходность - это верх маразма.
Цитата:
ACROS:
просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе,
просто возродить СОВЕТСКУЮ школу воспитания подрастающего поколения - ясли и детские сады, продлёнки в школе,
согласен... Советское в модернизированном сознании, все плохое. У нас очереди в садах сократили не строительством новых, а тем, что стали брать в сады после 2-х лет и выпускать уже на шестом году. А в советские годы с 1 до 7 лет могли быть в садах.
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 19:45
Не надо драматизировать, в развитых странах с детьми сидят подростки за копейки, так что не особо это и дорого. Но лучше конечно садики, продленка и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:02
Цитата:
Это у вас сарказм такой?
Тамошние подростки вон с дома убегают, никто не знает, что за тараканы в голове.
И многим просто не под силу потянуть, даже адекватного подростка, как няньку.
maxsaf:
с детьми сидят подростки за копейки
с детьми сидят подростки за копейки
Это у вас сарказм такой?
Тамошние подростки вон с дома убегают, никто не знает, что за тараканы в голове.
И многим просто не под силу потянуть, даже адекватного подростка, как няньку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11289
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:07
Цитата:
в развитой стране Канада, как известно,
самое дорогие в мире садики...
maxsaf:
в развитых странах с детьми сидят подростки за копейки, так что не особо это и дорого. Но лучше конечно садики, продленка и
в развитых странах с детьми сидят подростки за копейки, так что не особо это и дорого. Но лучше конечно садики, продленка и
в развитой стране Канада, как известно,
самое дорогие в мире садики...
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:13
Цитата:
Везде есть такие. Но и адекватных хватает. Кому тут на форуме не под силу потянуть подростка-няньку?
elektron:
Тамошние подростки вон с дома убегают, никто не знает, что за тараканы в голове. И многим просто не под силу потянуть, даже адекватного подростка, как няньку.
Тамошние подростки вон с дома убегают, никто не знает, что за тараканы в голове. И многим просто не под силу потянуть, даже адекватного подростка, как няньку.
Везде есть такие. Но и адекватных хватает. Кому тут на форуме не под силу потянуть подростка-няньку?
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:15
Цитата:
Потому что частные, и нужды в них особой нет - тут женщины спокойно могут себе позволить сидеть дома с детьми, зп мужа и пособия позволяют.
alex_60:
в развитой стране Канада, как известно, самое дорогие в мире садики...
в развитой стране Канада, как известно, самое дорогие в мире садики...
Потому что частные, и нужды в них особой нет - тут женщины спокойно могут себе позволить сидеть дома с детьми, зп мужа и пособия позволяют.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Дети без присмотра: вопрос о наказании родителей обсудят в Казахстане
Отправлено: 12.03.21 - 20:17
Цитата:
На форуме не знаю, но на лечение собирают.
Значит не у всех всё в шоколаде. Социальной системы нет.
maxsaf:
Кому тут на форуме не под силу потянуть подростка-няньку?
Кому тут на форуме не под силу потянуть подростка-няньку?
На форуме не знаю, но на лечение собирают.
Значит не у всех всё в шоколаде. Социальной системы нет.
-
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