Отправлено: - 20:13

elektron:

Тамошние подростки вон с дома убегают, никто не знает, что за тараканы в голове. И многим просто не под силу потянуть, даже адекватного подростка, как няньку.

Цитата:Везде есть такие. Но и адекватных хватает. Кому тут на форуме не под силу потянуть подростка-няньку?