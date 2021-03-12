Скорая доехать не смогла - Жители поселка в Мендыкаринском районе оказались в снежной блокаде. Что делает власть?
Отправлено: 12.03.21 - 13:09
Жители п. Шиели (Ломоносовский сельский округ) Костанайской области сообщили "НГ", что после обильных снегопадов улицы в самом поселке и дорогу к нему ни разу не чистили. Шиели находится в 27 км от районного центра - п. Боровское. Читать новость
Редакция хотелось сюда выложить видео как работают наши кустанайские ребята на ротарах.Видос -Свежак вчера снято. Люди кто не бывает на трассах, посмотрели бы. Как дорожники трудятся. (Я знаю что можно на ютуб и тд и потом ссылку) но это не для меня. Напрямую как то можно же?
Ну да, пандемия и такая зима даст не только прикурить, как говорится, но и подумать на какую х...ю тратится бюджет... в виде серебряных шаров, пегасов, госзаказных статеек в ленинском пути и бездарных роликов на хабарах.
Матвей Запупыркин: деньги весной нужно отдавать, по факту выполненных работ..осенью деньги за тендер получать, у Вас руки не дрожат...а снег зимой чистить, то техника подвела, то ветер мешает...
Ещё смешнее в одном из районов произошло В одном из пабликов писали что тендер разыгрывали между двумя подрячиками по уборке но как всегда бюрократизм взял вверх В итоге побеждает подрядчик у которого нет в наличии нужной техники (владелец ИП не правильно понял какую именно технику необходимо) в итоге начался суд Пока суд шел,акимат "попросил" второго подрядчика начать уборку снега до нового розыгрыша,он раз выехал на уборку,два выехал,никто бензин не оплатил и работу водителей, в итоге бросил он это дело,но народ то уже видел что техника есть! Начались недовольства почему трассу не чистят?))) А что ответить? Ой извините у нас бумажки не правильно были оформлены а оплатить работу мы пока не можем потомучто еще официально нечем! А если оплатим то нас прокуратура затаскает... Вообщем мораль Госзакуп в таких делах это преступление
abaika95: Вообщем мораль Госзакуп в таких делах это преступление
Госзакуп в таких делах это не преступление, так как иначе будет только так
Заказчик должен составлять нормальную закупочную документацию с указанием необходимых критериев, и лично убедится по каждому конкурсанту о наличии у него необходимой техники и оборудования. А если у сотрудников Заказчика, отвечающих за проведение конкурсных процедур аульный ветер в голове, то такие Победители тендеров (закупок) без техники, на лицо.
Да...abaika95, аульный ветер в голове это навсегда...
Вот преступлением было, так это отказ государства от бюджетного финансирования районных/сельских дорожно-эксплуатационных служб и их полное истребление за 30 лет независимости от здравого смысла.
Зато АО «Казавтожол» хочет сделать трассы республиканского значения платными, при такой снегоуборочной технике оставшейся в наследие от Казахской ССР, как здесь https://www.youtube.com/watch?v=AG9_sXd3FlE. Спрашивается, если у 100% государственного АО «Казавтожол» техника на республиканских трассах со времен СССР, то это как? Такое финансирование, или лучше как у абайки, когда деньги в чей-то карман, типа: Цитата:
abaika95: Вообщем мораль Госзакуп в таких делах это преступление
Нурбанчик: Заказчик должен составлять нормальную закупочную документацию с указанием необходимых критериев, и лично убедится по каждому конкурсанту о наличии у него необходимой техники и оборудования. А если у сотрудников Заказчика, отвечающих за проведение конкурсных процедур аульный ветер в голове, то такие Победители тендеров (закупок) без техники, на лицо.
Должен,обязан,убедился, отвечает Ещё раз для нурболванчика сидящего в России в ауле и не понимающего сути Неповоротливая Бюрократия вкупе с госзакупом и дела в которых необходимо быстрое решение и действие несовместимы Вот как у вас за речкой Уй было с пожарами в Сибири Никто ниче не знает,не понимает,бюрократическая машина встала а что то делать надо? Надо же? Но Нурболванчик не знал что делать в той ситуации,там то его советы и ссылочки никому не нужны а будет возмущается арестуют за репостик или объвят навальнистом-уклонистом)
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