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Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41115
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
"Как только нас обяжут работать на биоразлагаемых материалах, это очень серьезно стукнет по кошельку каждого человека", - рассказал директор предприятия по производству полиэтиленовых пленок Ренат Минхаиров.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2253
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 13:57
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3843
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 14:30
Если плавно и постепенно переходить, то и в порядке и это необходимо делать.
А вот если сразу рубанут то да....
А вот если сразу рубанут то да....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 99
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:09
Надо рубить, и рубить эти пластиковые неразлагаемые отходы надо было еще в 90-е.
В пригороде природа очень грязная. Тобол весь вдоль города загажен бутылками, стаканчиками, пакетами и бог знает чем еще.
Природа прекрасно справится без человека. А вот человек, когда речь заходит о здоровье своего дома, должен быть умнее. Экономия в это вопросе не приемлема.
Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой. С маской же привык ходить. Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.
Вопрос удобства и экономии вообще не должен браться во внимание. Иначе все что наше поколение оставит для потомков, это горы пластикового мусора.
В пригороде природа очень грязная. Тобол весь вдоль города загажен бутылками, стаканчиками, пакетами и бог знает чем еще.
Природа прекрасно справится без человека. А вот человек, когда речь заходит о здоровье своего дома, должен быть умнее. Экономия в это вопросе не приемлема.
Я, например, согласен хоть завтра ходить в магазин с авоськой. С маской же привык ходить. Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.
Вопрос удобства и экономии вообще не должен браться во внимание. Иначе все что наше поколение оставит для потомков, это горы пластикового мусора.
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 17:23
Цитата:
За пивасом с банкой,это как?
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
Muad Dib:
Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.
Пластиковые бутылки, блистеры прекрасно заменяются на стеклянные бутылки и банки, которые можно сдать обратно в магазин.
За пивасом с банкой,это как?
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.02.21
- Сообщений:
- 21
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:09
Цитата:
А надо завязывать с этим пойлом.
Ну или требовать в продаже пиво.
А так и даже не жалко...
Добринцофф:
За пивасом с банкой,это как?
За пивасом с банкой,это как?
А надо завязывать с этим пойлом.
Ну или требовать в продаже пиво.
А так и даже не жалко...
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:09
Цитата:
А ненадо минералку, в стекло. А сделать так.
Брать залоговую стоимость за пластиковую бутылку.
Вот упаковка воды, видно значок.На коле тоже.
Сама вода стоит 66 центов, а пустые бутылки-1.50 евро.
В магазине их принимает автомат.Вода стоит 11 центов,
за бутылку, сама бутылка 25 центов. Можешь выбросить,
бутылку, на берегу Тобола. Вот и вся проблемма...
Добринцофф:
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,
А ненадо минералку, в стекло. А сделать так.
Брать залоговую стоимость за пластиковую бутылку.
Вот упаковка воды, видно значок.На коле тоже.
Сама вода стоит 66 центов, а пустые бутылки-1.50 евро.
В магазине их принимает автомат.Вода стоит 11 центов,
за бутылку, сама бутылка 25 центов. Можешь выбросить,
бутылку, на берегу Тобола. Вот и вся проблемма...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:12
Цитата:
Ну так можно и за пластик брать деньги, при сдаче - возврат ден. средств.
У нас стекло 8 центов, поэтому ещё разбрасывается, но редко, так как в основном люди ящиками берут. А если кто и выбросит, бомжи подберут А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей. Если кто разбрасывает, не залёживается долго.
[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 13:14]
Добринцофф:
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
Лимонады,минералку конечно можно разлить в стелко,но и ценник сразу вырастет,да и не удобно.
Ну так можно и за пластик брать деньги, при сдаче - возврат ден. средств.
У нас стекло 8 центов, поэтому ещё разбрасывается, но редко, так как в основном люди ящиками берут. А если кто и выбросит, бомжи подберут А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей. Если кто разбрасывает, не залёживается долго.
[Исправлено: elektron, 12.03.2021 - 13:14]
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:12
Цитата:
Что, не помнишь? Да молодо-зелено...
Добринцофф:
За пивасом с банкой,это как?
За пивасом с банкой,это как?
Что, не помнишь? Да молодо-зелено...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 18:25
Кстати пластиковые пакеты-сумки, как и одноразовую пластиковую посуду и ещё там чего то запретили или на пути к запрету.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11289
Re: Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:03
пошел на лоджию, посмотрел.
пакет полотняный магазина Woolworth, c надписью
kauf mit kopfchen, из прошлого века,
висит, с сухофруктами собственного
изготовления.служит уже много лет.
еще один полотняный с рекламой SPD
в гараже висит. для использования по необходимости. рядом советская сетка.
пакет полотняный магазина Woolworth, c надписью
kauf mit kopfchen, из прошлого века,
висит, с сухофруктами собственного
изготовления.служит уже много лет.
еще один полотняный с рекламой SPD
в гараже висит. для использования по необходимости. рядом советская сетка.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:05
Цитата:
И ностальгия
alex_60:
рядом советская сетка.
рядом советская сетка.
И ностальгия
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6550
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:07
У нас кстати есть магазины, как в союзе были. Можешь и молока в бидончик купить и сметанку или йогурт в собой принесённую баночку. Они просто совсем от пластика отказались. Но большого развития ещё не получили. Так что СССР ещё тогда был впереди планеты всей.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11289
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:10
Цитата:
а рядом еще такое атласное полотнище-
слава строителям коммунизма.
да, это память.
elektron:
ностальгия
ностальгия
а рядом еще такое атласное полотнище-
слава строителям коммунизма.
да, это память.
Упаковочный коллапс предрекли бизнесмены Казахстану
Отправлено: 12.03.21 - 20:27
Цитата:
Помню,я не только с банками,но и с канистрачками ходил.
Была у меня фирменная раздутая 3-х литровая,в которую по факту 4.5 л влазило.
Цитата:
125 тнг за пустую полторашку,у нас бы то же было очень популярно.
Сейчас новая полторашка 45-50тнг стоит и принимают их только как вторсырьё за копейки.
drakon:
Что, не помнишь? Да молодо-зелено..
Что, не помнишь? Да молодо-зелено..
Помню,я не только с банками,но и с канистрачками ходил.
Была у меня фирменная раздутая 3-х литровая,в которую по факту 4.5 л влазило.
Цитата:
elektron:
А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей.
А пластик 25 центов, независимо от размера. Очень популярен среди бомжей.
125 тнг за пустую полторашку,у нас бы то же было очень популярно.
Сейчас новая полторашка 45-50тнг стоит и принимают их только как вторсырьё за копейки.
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