Прогноз на 5 дней
ясно-16°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • З-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41114
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 10.03.21 - 19:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по вопросу о целесообразности возвращения Костанайской области в свое природное время прошли сегодня, 10 марта. Их провели члены областного общественного совета с участием депутатов, чиновников и местных активистов.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1133
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:33
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Но я уверен они не будут выступать за 2 часа Знаешь почему?

Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7254
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 20:39
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: Кто, по всей видимости, поставил им задачу, тявкать, на этого акима?...

Очевидно АП
Их тактика "мы не виноваты"
Виноваты все на местах
Тяфкайте на них а мы посмотрим но ничего не сделаем)

Цитата:
Маркс:
Потому что они не идиоты, чтобы ратовать за полдень, наступающий в 11:29. Написали же выше, оптимальный сдвиг для нашей области - 1 час. Хотя хайпожоры чужих месседжей не читают, они только своими любуются.

Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1133
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 11.03.21 - 21:21
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну да полдень в 12:46 конечно лучше чем в 11:29....

Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15. Вам же объясняли в школе понятие средне-взвешенного. Хотя вы же как раз к тому времени докурили учебник географии и перешли к математике. Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая:
"Запомни, абайка95!"
Удар указкой:
"Оптимальный перевод времени - один час!"
Два удара указкой:
"Идеальный перевод времени для области - один час!"
Несколько ударов молча и без перерыва повтор экзекуции сначала.
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2015
"Архимед Мухамбетов ставит свои мелкие чиновничьи интересы выше мнения населения" - Слушания о возвращении часового пояса прошли в Костанае
Отправлено: 12.03.21 - 17:48
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс: Когда в Костанае полдень будет 11:29, в Аркалыке полдень будет в 11:15. Вам же объясняли в школе понятие средне-взвешенного. Хотя вы же как раз к тому времени докурили учебник географии и перешли к математике. Если бы я был вашим учителем, то взял бы указку и лупил вас, приговаривая: "Запомни, абайка95!" Удар указкой: "Оптимальный перевод времени - один час!" Два удара указкой: "Идеальный перевод времени для области - один час!"

Читая его перлы про природное время, скурил он учебник по географии, судя по всему, как только вышел с полученными учебниками из библиотеки :lol: Сейчас изгаляется про госзакупки при уборке снега. Метит все статьи как мартовский кот.

[Исправлено: Нурбанчик, 12.03.2021 - 17:50]
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 67, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS