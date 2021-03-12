Re: Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана...

Отправлено: - 15:35

Почему нынешние выпускники юридических факультетов остаются без трудоустройства, потому что их подвинули ещё не старые пенсионеры полисмены. Я соглашусь что последние, рискуя жизнью работают на опасном участке, однако какого черта туда причисляют кадровиков, бухгалтерию, хозслужбу и даже охранников. Ну и что же, что носят форму...