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≡ Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41114
Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана
Отправлено: 12.03.21 - 15:35
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"Действительно, в настоящее время наши сотрудники полиции, очень опытные, профессиональные, в 45-55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию, увольняться. Сейчас они работают в различных коммерческих структурах", - рассказал Тургумбаев
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4537
Re: Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана...
Отправлено: 12.03.21 - 15:35
#1
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Почему нынешние выпускники юридических факультетов остаются без трудоустройства, потому что их подвинули ещё не старые пенсионеры полисмены. Я соглашусь что последние, рискуя жизнью работают на опасном участке, однако какого черта туда причисляют кадровиков, бухгалтерию, хозслужбу и даже охранников. Ну и что же, что носят форму...
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1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
31
Re: Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана...
Отправлено: 12.03.21 - 16:32
#2
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давно нужно
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1
§ 1012
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.19
Сообщений:
31
Re: Пенсионный возраст планируют повысить полицейским Казахстана...
Отправлено: 12.03.21 - 17:25
#3
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а другим чинам когда . не сказанно
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